【黃金牛市】景順Kristina Hooper：美元美股短期弱　黃金持續受追捧

▲ Hooper估計美元弱勢「在短期內可能會持續」，美國股市同時可能會「稍為跑輸其他地區」，反而美國國債和黃金則「可能會繼續受市場追捧」。

聯儲局上周議息會議後維持寬鬆貨幣政策取態，美元因而延續疲弱走勢，美匯指數目前在93水平左右上落。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper預計，美元短期或將維持弱勢，美國股市亦因而有機會「稍為跑輸其他地區」，建議留意後續經濟數據及美國國內疫情，以判斷增長股能否進一步跑出。

Hooper解釋，美國首次申領失業救濟金人數經過連續15個星期下跌後，連續兩周反彈，預計7月整體美國就業數據將令人失望，同時共和、民主兩黨在新一輪聯邦失業救濟金議題上尚未取得共識，若更多美國家庭失去福利，8月經濟數據或會更差。她補充，如果美國國內的學校重新開展「面授課堂」，第二波疫情隨時轉趨嚴重，繼而導致許多美國人回到「自我隔離」的狀態。

因應各項隱憂，Hooper估計美元弱勢「在短期內可能會持續」，美國股市同時可能會「稍為跑輸其他地區」，反而美國國債和黃金則「可能會繼續受市場追捧」。但她強調，迄今為止美國已公布企業盈利仍然正面，形容這對美國股票來說應該是「略為正面的消息」，意味投資者未必需要看得太淡。

若美國經濟數據確實轉弱，且疫情「未有得到有效控制」，Hooper認為長期增長型股票，「尤其是科技領域的股票」將繼續跑嬴大市；而一旦經濟數據重新「顯著改善」或有疫苗推出時，周期性股票將會迅速主導大市，市場對避險資產類別如國債和黃金等之熱情將會減退，並說「這可能會在不久的將來發生」。

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