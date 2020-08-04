【定期存款】恒生全面減港元定存息 現時邊間大行最高息？

▲ 恒生繼7月份搶閘全線減短中長息以來，甫踏入8月同樣帶頭再減息。

8月開局，大小港銀減港元定期存款息率的趨勢持續，甚至連素來在港元定存擅打高息牌的中資行，也追趕降息快車道，如信銀國際今天（8月4日）全面減息，當中半年期港元定存的年息更撤一厘，調低0.1厘後，新息率僅得0.95厘。這是繼恒生 （00011） 於昨天（3日）全綫削低港元定存短中長息以來，以及富邦與建行亞洲把1厘息下架後，短短兩天內已有4間銀行猛劈港元定存息。專家以最近龍頭銀行公布業績，凸顯信貸減值驟增，兼且息差收窄，適逢第3季經濟料再轉差，相信大小行難再盲目鬥高息吸存，降息潮料陸續有來。

甫踏入8月，恒生即全面減港元定存息，把3個月期年息下調0.2厘，新息率至0.55厘；半年期也調低0.2厘，報0.6厘；一年期的削幅較少，下調0.15厘，新息率跟半年相同，齊報0.6厘。比併大型銀行，目前3個月年息以滙豐報0.75厘，略高於中銀香港 （02388） 及工銀亞洲，兩銀行雙雙報0.7厘，而恒生跟渣打則齊報0.55厘；半年期方面，工銀亞洲以0.85厘冠絕大行，滙豐為0.75厘，中銀則為0.65厘，險勝恒生的0.6厘；一年期以工銀亞洲力守1厘，拋離另外4行，畢竟中銀香港的長息報0.75厘，滙豐是0.7厘，恒生0.6厘，渣打0.55厘。

恒生昨天公布業績，削派息累股價失色，且減定期存款息，追息族的捧場客難免嘆息。該行亦於7月甫開局時，已搶閘帶頭劈息，連續兩個月快人一步減息。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至三甲不保，兩行息率雖高，但仍不及冠絕全城的10厘。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只賺息250元。

相關文章：【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊

【定期存款】虛擬銀行開業3個月港元定存息4.5厘 不敵傳統銀行10厘「高息王」

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪