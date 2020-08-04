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【網民熱話】 求職最緊要CV、學歷，定工作經驗？ 網民：「可能係外型！」

環球政經 16:19 2020/08/04

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求職過程當中，有著些許不安其實正常，但緊張之餘，清楚了解「致勝之道」才是上策。有網民於討論區發帖表示Interview其實不重要，求職是否成功在公司看到CV以及個人職業背景之後，心裏已經有預算。

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有網民則不同意樓主的看法，認為Interview才是最重要的一環，除了談吐之外，外形也是是否獲聘用的一大因素。有人更提出，假設兩個同等學歷、經驗的應徵者，Interview往往是關鍵，甚至學歷稍微不達標的應徵者如果Interview表現出色，都可能獲得工作機會。

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另外一眾網民指，在Interview時，當面試官問及為何離開舊公司時，面試人往往會提供災難性的答案，甚至向大數前公司不是，令僱主印象大打折扣，認為絕對是致命傷！

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撰文 : 歐高榮

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