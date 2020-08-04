【騰訊股價】中電信夥騰訊推「遊戲寬帶」 助打機快人一步

▲ 「遊戲寬帶」可讓用戶更快下載和更新遊戲，且時延更低。

據中電信 （00728） 微博指，近日中國電信上海公司與騰訊 （00700） 聯合開發「遊戲寬帶」，開始面向部分區局的SDN（軟體定義網絡）網關用戶開放體驗活動，讓用戶更快下載和更新遊戲，且時延更低。

所謂SDN，即是通過將網絡設備的控制面與數據面分離，從而令網絡流量靈活控制。該能夠有效降低設備負載，協助網絡運營商更好地控制基礎設施，降低整體運營成本。

「遊戲寬帶」是中電信首個具備雲網超寬帶能力保障的產品。「遊戲寬帶」開通後，會在用戶家中原有寬帶的基礎上，額外增加一條遊戲專屬網絡保障服務通道。當用戶下載、更新市面主流遊戲應用時，該遊戲通道能保證遊戲應用帶寬不受原普通基礎寬帶上其他應用影響。

中電信又指，用戶還可以享受騰訊的遊戲加速器權益，支持目前市面上絕大部分遊戲，包括《絕地求生》《王者榮耀》、《和平精英》、《穿越火線》等。

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