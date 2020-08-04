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【品質生活@iM網欄】WFH與子女日夜「困獸鬥」 疫情下的媽媽們

名人薈萃 16:43 2020/08/04

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疫情以來，兩個字形容媽媽的狀況，很累；三個字，十分累。

這樣說，並不是代表爸爸在這段時間很從容，不不不，我只是分享一下WFH (Work From Home)媽媽的感受而已。

 

在職媽媽家庭事業兩兼顧，已經累人。疫情來襲，本身一向是Home Office模式工作的我，大半年以來，與兩位女兒日對夜對「困獸鬥」。疫情期間不但四處張羅食物口罩及防疫用品，還要時刻勸說女兒戴好口罩、頻繁洗手、不能捽眼耳口鼻，簡直化身「衛生健康監督員」。

 

兩姊妹由朝到晚相處，日對夜對，難免爭拗。差不多每隔五分鐘，耳邊不斷傳來投訴、小報告，一時妹妹哭訴：「家姐剛才打我呀！」，一時家姐咆哮：「媽咪！妹妹無做練習掛住玩！」我試過在家進行視像會議期間，收到女兒詢問為何工人姐姐不肯給他們吃雪糕的信息，瘋了！

 

和很多媽媽一樣，疫情期間也被迫當半個老師，為免女兒變成大懶蟲，除了解決女兒學習困難外，也要督促女兒做練習，監察他們學習進度。當然，也避免不了，經常在家工作時，突如其來一句：「媽媽，呢題數點做？」被打擾的情況。

 

當公關的我，也忙於安排女兒的交際活動。朋友不能見面，就安排視像對話吧！疫情舒緩期間，也特別安排女兒與朋友在安全情況下短聚一下，保持情誼。

 

不知不覺間，抗疫壓力、工作壓力、家庭壓力全部濃縮在家，甚至轉移家人身上。身為父母或者像我典型WFH媽咪，如何解決？

 

生活總要找點子。從不烘焙的我，也嘗試上網學習親子烘焙，與女兒一起合作動手搓麵粉、打蛋白，自家焗出香噴噴，滿滿溫情味道的蛋糕。或者偶爾放低下筆，拋開練習簿，與女兒動手畫畫做手工，創作也是學習，培養行動性自發性也重要。透過藝術更可以抒發緊張氣氛，發洩一下情緒。

 

媽媽也要學習苦中一點甜的道理。「困獸鬥」並不是一面倒的悲劇，視乎父母如何解讀。我家例子，叫妹妹以英文「thirsty 」作句，她說：「I am thirsty, I want to drink Ching Yet Ho! 」媽媽滿頭黑人問號：「What did you say?」「清熱酷呀！哈哈！」；請以「情」字作詞語，妹妹寫了「情女」；以「滴」字作句，她創作了「我昨晚瀨了一滴尿⋯⋯」。聽了這些令人無奈又忍俊不禁的答案，可否化身甜蜜的親子回憶？

 

媽媽們也要抓緊「Me Time」的美好時光啊，重擔與丈夫兩份分。有時讓丈夫湊一下女兒，讓自己身心放空休息，煲韓劇也好，網上學瑜伽也好，與友人閒聊也好，都是絶佳紓緩情緒和壓力的方法。

 

媽媽們，加油！

作者_比雅簡介：

當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已緍不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

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撰文 : 比雅、編輯：邊婕

欄名 : 品質生活

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