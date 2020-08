【品質生活@iM網欄】WFH與子女日夜「困獸鬥」 疫情下的媽媽們

疫情以來,兩個字形容媽媽的狀況,很累;三個字,十分累。

這樣說,並不是代表爸爸在這段時間很從容,不不不,我只是分享一下WFH (Work From Home)媽媽的感受而已。

在職媽媽家庭事業兩兼顧,已經累人。疫情來襲,本身一向是Home Office模式工作的我,大半年以來,與兩位女兒日對夜對「困獸鬥」。疫情期間不但四處張羅食物口罩及防疫用品,還要時刻勸說女兒戴好口罩、頻繁洗手、不能捽眼耳口鼻,簡直化身「衛生健康監督員」。

兩姊妹由朝到晚相處,日對夜對,難免爭拗。差不多每隔五分鐘,耳邊不斷傳來投訴、小報告,一時妹妹哭訴:「家姐剛才打我呀!」,一時家姐咆哮:「媽咪!妹妹無做練習掛住玩!」我試過在家進行視像會議期間,收到女兒詢問為何工人姐姐不肯給他們吃雪糕的信息,瘋了!

和很多媽媽一樣,疫情期間也被迫當半個老師,為免女兒變成大懶蟲,除了解決女兒學習困難外,也要督促女兒做練習,監察他們學習進度。當然,也避免不了,經常在家工作時,突如其來一句:「媽媽,呢題數點做?」被打擾的情況。

當公關的我,也忙於安排女兒的交際活動。朋友不能見面,就安排視像對話吧!疫情舒緩期間,也特別安排女兒與朋友在安全情況下短聚一下,保持情誼。

不知不覺間,抗疫壓力、工作壓力、家庭壓力全部濃縮在家,甚至轉移家人身上。身為父母或者像我典型WFH媽咪,如何解決?

生活總要找點子。從不烘焙的我,也嘗試上網學習親子烘焙,與女兒一起合作動手搓麵粉、打蛋白,自家焗出香噴噴,滿滿溫情味道的蛋糕。或者偶爾放低下筆,拋開練習簿,與女兒動手畫畫做手工,創作也是學習,培養行動性自發性也重要。透過藝術更可以抒發緊張氣氛,發洩一下情緒。

媽媽也要學習苦中一點甜的道理。「困獸鬥」並不是一面倒的悲劇,視乎父母如何解讀。我家例子,叫妹妹以英文「thirsty 」作句,她說:「I am thirsty, I want to drink Ching Yet Ho! 」媽媽滿頭黑人問號:「What did you say?」「清熱酷呀!哈哈!」;請以「情」字作詞語,妹妹寫了「情女」;以「滴」字作句,她創作了「我昨晚瀨了一滴尿⋯⋯」。聽了這些令人無奈又忍俊不禁的答案,可否化身甜蜜的親子回憶?

媽媽們也要抓緊「Me Time」的美好時光啊,重擔與丈夫兩份分。有時讓丈夫湊一下女兒,讓自己身心放空休息,煲韓劇也好,網上學瑜伽也好,與友人閒聊也好,都是絶佳紓緩情緒和壓力的方法。

媽媽們,加油!

作者_比雅簡介: 當過十多年傳媒後轉職PR,範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已緍不等於變師奶,窮不等於放棄夢想,沮喪時也不要放棄自己,就是堅持要過高質生活。

