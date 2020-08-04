【方圓公關人生@iM網欄】投資都有分「邪惡」與「良善」？ 道德「道德投資」及社會責任

看見一眾未有盈利的「生化B股」，甫一上市便獲市場寵幸熱炒，還有上次提到股價不斷炒高，市值高達2,300億港元的「電子煙股」思摩爾（06969），資金主導市場毋庸置疑，令筆者想起愈來愈少人提及的「道德投資」（Ethical Investment）或「社會責任投資」（Socially Responsible Investment, SRI）。

上市公司投資者關係非常重視的一項工作，是如何吸引基金及機構投資者入股，盡職審查上市公司業務及實際營運能力是正路，而歐美市場較流行的道德投資，即泛指將依據社會倫理道德作為投資標準來考慮，相關的社會責任型投資基金將選股策略分為正面負面兩大方向，「正面」考慮是潛在投資對象是否對社會有貢獻、是否重視社會責任及環境保護，產品安全、人權關注，甚至是否能造福人類社會及未來科技；而「負面」的投資篩選則更直接了當，直接摒棄如從事煙草、酒業、博彩、色情娛樂、核能源、軍事工業等股票。

「道德投資」有其良好功能，一方面可以建立投資者安心合理的投資精神及心態，另一方面亦可以藉此監管企業的社會責任感，並使資本市場形成良性循環及秩序。目前市場上有追蹤社會責任道德價值投資的社會指數FTSE KLD 400 Social Index，相關的ETF在美國紐交所掛牌，大比重投資持股包括IBM、微軟、強生、寶潔、Google、Intel、默沙東、高通等。相對地，被市場冠以「邪惡指數」的ISE SINdex Index（SIN）實力一樣「強勁」，相關指數成分股主力由多間煙草商（Philip Morris、Altria、Turning Point等）及博彩股（MGM、永利及金沙的母公司等），以及酒股（Constellation Brands、Boston Beer等）組成。

港交所（00388）近年積極提倡上市公司的企業管治（Corporate Governance）水平，成效未算顯著。其實市場上也有資產管理公司針對性地推廣概念相類似的「責任投資」，投資於奉行高標準企業責任管理的企業，並了解可能對投資價值構成潛在威脅的環境、社會和企業管治（ESG）問題。如果覺得用「道德價值」作投資衡量太過曲高和寡，退一個層次考量，企業在追逐盈利的同時有做好投資者關係、維持高透明度、完善良好披露、重視小股東利益等工作已非常值得稱許。可惜現實中投資者不一定要在「天使」與「魔鬼」中取捨，因為資金身體很誠實，唯「利」昰圖，那裡好炒就往那裡。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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