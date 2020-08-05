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【小老闆生意經@iM網欄】本地網購市場剛起步 人人都可做店主

名人薈萃 07:01 2020/08/05

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本地新冠肺炎疫情持續失控，連續多日單日破百確診，累計確診更超過3,500宗。市場上人心惶惶，很多人都不敢外出，實體門店的人流少之又少，拖累本地零售業嚴重受創，不少零售商生意大跌，更有不少商場大幅劈租。

 

早前政府推出的「零售業資助計劃」，派發一筆過8萬元資金幫補零售商的損失，可是8萬元的數目不算很多，或只可幫補一兩個月的租金，如疫情繼續蔓延，人人足不出戶， 8萬元資金僅可幫助企業「吊鹽水」地捱多一個月得一個月。

 

本地零售業大轉型 發展線上為大趨勢

 

事實上，自修例風波後，已經少了很多自由行到港消費，加上本地疫情問題嚴峻，街上的自由行遊客基乎是絕跡。即使業主減租，很多零售商依然捱不住(何況很多業主根本不肯減租)，接二連三宣告不敵疫情而關門大吉。看看尖沙咀加連威老道及廣東道一帶的吉舖連連，便知道本地零售業的生意有多慘淡。

 

根據香港零售管理協會4月16日發布的一份調查報告顯示，今年2月至5月期間，本地或將有過萬名零售業員工失業，約15,000家零售店舖或在今年年底前關閉，關店數量相當於目前全香港店舖的四分之一。

 

不過，正所謂「有人歡喜有人愁」，一場疫情，令零售企業更加領會到網絡銷售的重要性。雖然實體門店生意捱不住，但轉至線上的話，不少零售商則在疫情期間錄得不俗的收入。目前本地零售業經已大轉型，不再單靠自由行消費，零售商單靠實體門店做生意根本不是長久之道，反而轉至線上發展，才會有出路。

 

代購生意無本生利 主要針對年輕客戶

 

本地網購市場發展相對其他國家明顯落後，可能因為交通便利的關係。不過疫情的出現，令本地網購市場再掀關注，正因為這個市場基數很小，未來增長空間才會很大，因此，本地零售商近年亦紛紛開拓網購平台。然而，在網絡世界做生意，最大的好處就是，可以無本生利(此說法主要針對小商家而言)。經營網店可以不用人工、舖租，更不需要累積大量存貨。如果是一門代購的生意，更可透過先收款後代購的形式，收到訂金才去買貨；透過外國當地的生意伙伴將訂購的貨物集運回港，從中賺取買賣差價。

 

這種模式可避免累積存貨，變相任何新產品都可作銷售。只要有入貨來源，在網上出一個Post便可以接單，按照訂單的數目再一次過在海外入貨。而接單的數量愈多，每單分攤的運費成本就會愈小，變相更能提高商家的利潤。其實除了運費，根本不需任何成本投入。以這個模式做生意，根本是十分簡單。只要有入貨的渠道，人人都可以成為店主。

 

要知道，網購市場的目標客戶主要都是年輕人，因為年輕人才會花較多時間在網絡世界上。因此，新產品的代購服務對他們來說尤為重要，尤其是大家都不能外遊的疫情期間。所以經營網店最大的關鍵，就是要銷售更多更新穎及潮流的產品，這樣才可滿足到年輕人的購物心理。

 

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna、編輯：邊婕

欄名 : 小老闆生意經

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