▲ 【新冠疫苗】美專家建議：疫區或疫苗測試者優先接種

新冠疫苗有望年底面世，但數量有限，誰可以優先接種，成為具爭議的議題。美國衛生部門希望在下月底前，就如何分配疫苗擬定指引。專家表示，這個決定令人煩惱，很多人都認為自己應優先接種，除了弱勢社群和醫護，首批疫苗亦可考慮予疫區民眾或參與疫苗測試的人接種。

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一般而言，醫護人員和弱勢社群將是首批接種疫苗的人。疫苗分配諮詢小組成員之一的國家衛生研究院總監柯林斯（Francis Collins）有新的想法，建議政府同時考慮地理因素，令疫區民眾也可優先接種疫苗。

柯林斯續稱，不要忘記參與最後階段疫苗測試的「假注射者」，沒有他們作對比小組，則無法知道疫苗是否真的有效。她稱：

「我們欠他們……一些特殊的優先事項。」

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雖然美國已搶購數百萬劑疫苗，但現實總是殘酷：即使年底有疫苗誕生，而且是安全、有效的，也無法供應大多數人，尤其是大多數潛在疫苗要求注射者接種2劑。

在美國，由疾病控制及預防中心（CDC）成立的諮詢委員會，將建議誰接種疫苗及何時接種疫苗，華府幾乎遵循其建議。但今次情況複雜，國會要求美國國立醫學研究院的倫理學家和疫苗專家，也幫忙解決這個棘手問題。

曾參與全球分配天花疫苗的弗熱利（Bill Foege）強調，制定優先接種計劃的人需「具創意和道德常識」。他有份參與國立醫學研究院今次的工作，並形容工作「既有機遇，又有負擔」。

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記者：韓羚