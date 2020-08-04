【港股追蹤】恒指升近500點　表現最好成分股係佢地？

港股今日早市高開後，中午收市前升幅一直只在200點左右，惟午後受疫情進展有好消息帶動，指數一度突破25000點關口，最多升超過600點，高見25062點，最終仍企穩高位收市，全日收報24946點，升488點，成交金額1,459.8億元，較上日再有輕微上升。

重磅股騰訊控股（00700）收報550元，升2%，繼續帶動大市向上，但以升幅計，今日升勢僅屬與大市同步。成分股中今日表現最突出的，要數到昨日公布業績的九龍倉置業（01997），全日升7.5%，收報29.35元。公司上半年基礎淨盈利按年減少26％至38.4億元，但仍獲花旗睇好，該行預期疫情在8月有望改善，相信股價在第三波疫情後會有潛在反彈，維持「買入」評級，目標價雖由早前46.8元，大幅下調至36.4元，但以現價計，尚有約20%潛在升幅。

另外，今年表現一直跑贏大市的創科實業（00669），今日再升6.9%，收報86.35元，再創上市新高，集團獲滙豐環球最新報告唱好，認為公司市佔率有望繼續提升。

藍籌股中升逾4%的股份，尚有中銀香港（02388）、中國人壽（02628）及友邦保險（01299）。