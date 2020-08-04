【美團股價】美團點評破頂　距最牛目標價差多遠？

▲ 美團點評股價今日大升一成，朝券商最樂觀預測進發。

美團點評 （03690） 發力破頂，美團有望在下周恒指季檢染藍，一旦納入恒指國指，美團點評料可達WVR股權重上限5%，吸引98億港元被動資金追入。美團點評今日曾大升一成，正朝券商最牛目標價，按主要投行最新預測，以花旗看242元最為樂觀，而高盛最樂觀情景料美團點評可升至266元。

美團點評即市高見221.6元，最新升幅收窄至8.3%，報217.2元，成交近90億元。

花旗上月報告指出，外賣業務恢復步伐較市場預期更佳，到店業務、面向商戶的快驢進貨業務同樣復甦快速，美團股價大升反映市場對美團持續增長樂觀，尤其是其按需求服務、發掘用餐或生活的門戶定位，而其創新業務發展同時吸引短線投資者青睞。

花旗當時料，美團次季收入按季急升41%、按年升4%，可達236億元人民幣，non-GAAP 盈利達2.4億元人民幣，主要受惠於外賣商品交易額（GMV） 增10.2%。該行續料，今季美團收入按年增長可加快至19%，達326億元人民幣，盈利15.4億元人幣。

花旗指出242元目標價反映2022年預測，相當於2021年市盈率75.1倍、2022年市盈率40.8倍。

高盛最牛看266元 現價已超越基本預測

高盛於6月初撰研報，料美團的外賣業務估值於2022年會達到760億美元，而到了2025年估值將大幅增至1490億美元。高盛根據基準情況預測，給予美團191元的目標價，在樂觀預測下則更可見266元；而悲觀預測下則為138元。

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