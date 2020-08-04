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【新冠肺炎】醫思醫療推新冠病毒核酸測試　最快2日收取報告證明書

股樓投資 17:39 2020/08/04

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醫思醫療（02138）宣布，旗下香港仁和體檢，與由政府認可進行2019冠狀病毒核酸檢測的醫療檢測機構合作，推出一站式新冠病毒核酸測試計劃，客人最快可於2至3個工作天後經電郵收取報告證明書。

有別於個別化驗所，仁和體檢的新冠病毒核酸測試計劃，計劃內容包括遙距醫療服務、深喉唾液測試，以及電子報告證明書。為香港市民提供一站式綜合醫療平台、無縫對接，同時有註冊醫生進行遙距問診，專業醫護人員透過網上平台協助進行檢測程序。

相關文章：【新冠肺炎】理大及澳門科大研發疫苗　將進行人體臨床測試

有見於疫情在社區爆發情況愈趨嚴重，感染群組接連出現，仁和醫療提供限時抗疫優惠，新冠病毒核酸測試企業計劃收費1,100港元（原價1,380港元）。

進行檢測的客人預約前往指定UMH中心（旺角朗豪坊辦公大樓53樓）領取樣本收集瓶及付款，及後將有專人提供鏈結，於服務時間點擊使用遙距醫療服務深喉唾液測試。

相關新聞：【新冠肺炎】曾患感冒已有抗體？　美研究發現部分無感染者擁免疫細胞

客人先於家中進行樣本（清晨起床後第一口痰液）採集，並於同日下午五時前將樣本交回至指定化驗所，客人最快可於2至3個工作天後經電郵收取報告證明書（由於近日服務需求急增，收取報告證明書時間需視乎等候情況）。

撰文 : 李兆明

香港股票 冠狀病毒 新冠肺炎 疫情

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