【積金表現】強積金上月平均賺3.85%　港股基金賺4.92%

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【新股IPO】螞蟻集團傳最快9月招股 A＋H擬集資300億美元或史上NO1
環球股市氣氛不俗，強積金上月平均錄得3.85%正回報，當中以亞太區（除日本）股票基金表現最佳，上月賺8.8%，緊隨其後是大中華股票及中國股票基金，分別賺8.74%及5.72%。
港股基金7月賺4.92%，表現不過不失，不過今年以來仍蝕2.81%。今年頭7個月表現最佳是大中華股票基金，錄得11.39%正回報。
|基金(理柏環球分類)
|7月表現(%)
|今年首7個月表現(%)
|亞太區(除日本)股票 (24)
|8.80
|2.24
|大中華股票 (17)
|8.74
|11.39
|中國股票 (9)
|5.72
|-0.24
|美國股票 (10)
|5.66
|4.01
|亞太區股票 (2)
|4.94
|1.55
|環球股票 (44)
|4.88
|-2.14
|港元進取混合型 (28)
|4.77
|0.90
|其他股票 (3)
|4.74
|-4.20
|南韓股票 (1)
|4.48
|8.25
|其他目標期限 (21)
|4.45
|0.23
|香港股票 (38)
|4.29
|-2.81
|其他靈活混合型 (8)
|3.95
|3.49
|港元平衡混合型 (50)
|3.83
|2.31
|其他絕對回報 (2)
|3.58
|3.76
|港元保守混合型 (49)
|2.65
|4.55
|歐洲股票 (11)
|2.58
|-10.25
|環球債券 (當地貨幣) (31)
|2.25
|5.02
|亞太區當地貨幣債券 (4)
|1.76
|4.71
|醫療保健股票 (1)
|1.56
|0.40
|保本基金 (18)
|1.26
|2.56
|港元債券 (2)
|1.21
|5.91
|其他貨幣市場 (5)
|0.73
|0.29
|人民幣貨幣市場 (1)
|0.53
|-0.30
|港元貨幣市場 (31)
|0.05
|0.63
|日本股票 (4)
|-1.16
|-8.87
|整體 (414)
|3.85
|1.43
|資料來源：Refinitiv Lipper，括號內是該類基金總數
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撰文 : 李才添