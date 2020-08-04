【積金表現】強積金上月平均賺3.85%　港股基金賺4.92%

環球股市氣氛不俗，強積金上月平均錄得3.85%正回報，當中以亞太區（除日本）股票基金表現最佳，上月賺8.8%，緊隨其後是大中華股票及中國股票基金，分別賺8.74%及5.72%。

港股基金7月賺4.92%，表現不過不失，不過今年以來仍蝕2.81%。今年頭7個月表現最佳是大中華股票基金，錄得11.39%正回報。

基金(理柏環球分類) 7月表現(%) 今年首7個月表現(%) 亞太區(除日本)股票 (24) 8.80 2.24 大中華股票 (17) 8.74 11.39 中國股票 (9) 5.72 -0.24 美國股票 (10) 5.66 4.01 亞太區股票 (2) 4.94 1.55 環球股票 (44) 4.88 -2.14 港元進取混合型 (28) 4.77 0.90 其他股票 (3) 4.74 -4.20 南韓股票 (1) 4.48 8.25 其他目標期限 (21) 4.45 0.23 香港股票 (38) 4.29 -2.81 其他靈活混合型 (8) 3.95 3.49 港元平衡混合型 (50) 3.83 2.31 其他絕對回報 (2) 3.58 3.76 港元保守混合型 (49) 2.65 4.55 歐洲股票 (11) 2.58 -10.25 環球債券 (當地貨幣) (31) 2.25 5.02 亞太區當地貨幣債券 (4) 1.76 4.71 醫療保健股票 (1) 1.56 0.40 保本基金 (18) 1.26 2.56 港元債券 (2) 1.21 5.91 其他貨幣市場 (5) 0.73 0.29 人民幣貨幣市場 (1) 0.53 -0.30 港元貨幣市場 (31) 0.05 0.63 日本股票 (4) -1.16 -8.87 整體 (414) 3.85 1.43 資料來源：Refinitiv Lipper，括號內是該類基金總數

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