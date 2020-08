【美國疫情】特朗普發競選電郵 呼籲支持者戴口罩

▲ 美國總統大選將於11月舉行,特朗普更於競選電郵竟未有要求支持者捐款,而是呼籲他們戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續,超過471萬人確診。過往一直拒絕戴口罩的美國總統特朗普,上月終於轉軚,於公開場合戴口罩示人。美國總統大選將於11月舉行,特朗普更於競選電郵竟未有要求支持者捐款,而是呼籲他們戴口罩。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,特朗普的總統競選團隊周一(3日)發電郵,公開呼籲一班支持者戴上口罩防疫。特朗普的競選電郵中坦言自己都不太愛戴口罩,但口罩是防疫手段。

他指出也許民眾在使用口罩方面會有些困惑(some confusion),但他認為如民眾無法與他人保持社交距離時,就應該戴上口罩。

特朗普更於電郵中,再次以「中國病毒」來稱呼新冠肺炎:

口罩或有助我們在受到中國病毒嚴重影響之前,重新回到美國人的生活方式,我們都應珍惜這一點。

(They can possibly help us get back to our American way of life that so many of us rightfully cherished before we were so terribly impacted by the China Virus.)

目前美國部分州及企業已要求民眾戴口罩。根據美國疾控中心(CDC)的指引,所有人於公共場合都應戴上布質口罩。根據華盛頓大學健康指標與評估研究所於6月的報告,如果95%的美國人都在公共場合戴口罩,到10月1日可阻止3.3萬人因新冠肺炎死亡。

責任編輯:何穎兒