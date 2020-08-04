【出售TikTok】「抖音」母公司字節跳動創辦人張一鳴的全球化野心

字節跳動創辦人張一鳴一直希望將公司全球化，甚至是與競爭對手Facebook決一高下。從他過往的部署可見一斑，不過，踏入2020年，這行動更明顯，且被外界認為更能顯示出張一鳴冀全球化的野心。

源於在3月份，正值字節跳動8周年之際，張一鳴將自己定位為字節跳動全球CEO，將花更多時間和精力在歐美及其他市場，管理和完善字節跳動全球管理團隊。

他曾透露，字節跳動在今年員工規模將超過10萬，研究如何更好地改進超大型全球化企業的管理成為他當下首要思考的問題。

今年5月又從迪尼挖角，邀請Kevin Mayer擔任TikTok全球首席執行官兼字節跳動首席運營官。

數據顯示，字節跳動旗下產品全球月活躍用戶數已經超過15億，業務覆蓋150個國家和地區、75個語種。同時，公司已在全球30個國家、180多個城市設寫字樓，員工超過6萬人。

2017年是字節跳動出海關鍵的一年，不僅推出了抖音海外版TikTok、火山小視頻海外版Hypstar，還買下美國短視頻應用Flipagram、移動新聞服務商News Republic及音樂短視頻平台musical.ly。2018年，musical.ly與TikTok合並。

從種種行動中，都不難讓外界認為張一鳴有意挑戰Facebook的社交媒體地位，且雙方已冒出陣陣火藥味。

在剛過去的星期日（2日），字節跳動就在其《今日頭條》官方賬號發布了一條動態消息，意在表明自己的國際化決心和揭露Facebook的抄襲和抹黑。

消息寫到：「字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，我們面臨着各種復雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。但我們仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。我們嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。」

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