▲ 【美國示威】波特蘭削警隊人手 兇殺案即創逾30年高

美國反種族主義抗議浪潮下，各地警隊首當其衝，被當局削減預算，甚至面臨解散壓力。俄勒岡州波特蘭市警隊，7月解散槍械暴力控制組（Gun Violence Reduction Team），最新公布的當地7月謀殺案數目，升至逾30年高。

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據波特蘭警方資料，當地7月共發生15宗謀殺案，是逾30年來最多的一個月；今年以來，波特蘭共有24人死於謀殺。最近較矚目的1宗，發生於上周二，一名女子參與悼念較早前在槍擊案中去世的一名27歲青年後，回家時被刺死。

當地槍擊案亦十分嚴重，今年7月共錄得63宗，較去年同期的28宗急升125%。此外，傷人、入室盜竊、毀壞（vandalism）的案件全綫上升。

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與此同時，近期連串示威下，市政府決定削減警隊開支，由34人組成的槍械暴力控制組被迫於7月1日起解散；控制組因為截查非裔人士的次數，不合比例地多，成為輿論攻擊目標。

波特蘭警隊一哥Chuck Lovell表示，對近期愈來愈嚴重的暴力感到憂慮，並指出當局要抽調人手到偵查部門，跟進已發生案件，意味街上巡邏的警員反而減少。

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警方壓頸後死亡的事件，引發的抗議浪潮仍持續。事實上，美國社會對非裔有着根深柢固的偏見，非裔被法院定罪、被警員截查的機會，長期高於平均，職場晉升機會較少，導致非裔較難脫貧，罪案率因而較高，這又反過來加深偏見，形成惡性循環。

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責任編輯：文青青

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