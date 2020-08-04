【Sony業績】Sony遊戲銷售大增首財季多賺53% PlayStation 5料年底推出

▲ Sony指，正為預定今年底推出的PlayStation 5作準備，目前並沒有重大問題。

電子消費品公司索尼（Sony）截至今年6月底止首個財季，受惠於遊戲軟件以及PlayStation®Plus的強勁銷售，營收按年增2%至2萬億元，淨利潤升53%至2333億元（日圓，下同）。Sony指，雖然預期全年淨利潤將會下跌12%，但預期遊戲業務的銷售將會增加26%。

對於PlayStation 5的發布，Sony指，雖然員工在家工作以及限制國際跨境旅遊等因素仍然存在，但正為預定今年假期季節推出的PlayStation 5作準備。目前為止，沒有重大問題出現。

今年首財季，遊戲及網絡服務業務銷售按年增32%至6061億元。Sony表示，PlayStation®4的生產在疫情下受到輕微影響，但現已解決。而網絡下載遊戲軟件的銷售、PlayStation®Plus和PlayStationTMNow的訂戶數量顯著增加。Sony預期，受網絡遊戲銷售以及PlayStation 5帶動，全年遊戲業務的銷售按年增26%至2.5萬億元，惟在營銷等開支上升下，料經營溢利大致持平至2400億元。

另外，首財季除了金融服務的收入錄得升幅，音樂、電子產品等業務均錄得按年跌幅。Sony預期，今財年營收將按年增0.5%至8.3萬億，淨利潤跌12%至5100億元。

相關文章：【PS5】Sony擬將PlayStation 5產量提高1倍

SONY新主機PS5遊戲現身 網傳定價達5800港元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情