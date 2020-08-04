【疫廈處處】疫情重災區黃大仙　樓價升定跌？

疫情肆虐，全城人心惶惶，影響樓市交投氣氛，其中公屋及居屋未補價第二市場交投大減，據房委會公布，上月只錄78宗成交，按月急跌36%，疫情重災區黃大仙更只錄得7宗買賣，按月急跌75%。

除了成交回落，部分屋苑價格回落，舉例說，竹園北邨一個實用面積263平方呎的低層單位，僅以155萬元售出，實用呎價5,894元，翻查過往成交，去年四月，同面積低層單位成交價約183萬元，實用呎價6,958元。

居屋方面，鄰近樂富的康強苑，一伙高層實用面積429平方呎單位，七月以500萬元售出，實用呎價11,655元，翻查過往成交，今年六月，同面積低兩層單位成交價約553萬元，換言之，短短一個月，賣平53萬元，差距近一成。

據區內代理說，近期黃大仙睇樓量大減，部分業主面對現實，調低售價。他坦言：「睇樓客一聽到黃大仙就驚，無人敢睇樓，就算減價都未必有人買，除非減得好勁，但普遍業主都沒有勁劈價。」

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