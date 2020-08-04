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【宏觀中國】華為「天才少年」計劃　畢業入職最高逗200萬年薪

股樓投資 15:51 2020/08/04

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國內電訊企業華為公司被美國咄咄進逼，依然沒有放棄發展業務，可謂靭力十足，而且不忘人材培訓。事實上，華為一向出手闊綽，每年製造不少打工皇帝，就連新入職的畢業生也可逗百萬年薪，真的相當誇張。

其他文章：【滙豐業績】滙豐績後股價續疲　現時市值僅及美團一半

據內地報道，華為始創人任正非為了吸納頂尖人材，推出了「天才少年」計劃，以頂級的薪酬吸引年輕人進入華為，為集團帶來新思維及動力。

引述其內部講話：「將從全世界招進20-30名天才少年，這些天才少年就像泥鰍一樣，鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。」

其他文章：【宏觀中國】傳查微信支付、支付寶之際　人行設立金融科技公司

能夠入選的天才少年當然不簡單，需要過五關斬六將。一般需要經過約7輪的流程，包括簡歷篩選、筆試，首次面試、主管面識，若干部長面試、總裁面試等。任何一關稍有差池都有出局，不一定「學霸」就一定過關，難度非常高。

據了解，目前全球僅有4人拿到最高檔的年薪，即201萬元人民幣。

暫時已曝光的「天才少年」如下：

1、鐘釗：博士。
年薪制方案：182萬-201萬元人民幣
2、秦通：博士。
年薪制方案：182萬-201萬元人民幣
3、李屹：博士。
年薪制方案：140.5萬-156.5萬元人民幣
4、管高揚：博士。
年薪制方案：140.5萬-156.5萬元人民幣
5、賈許亞：博士。
年薪制方案：89.6萬-100.8萬元人民幣

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撰文 : 高式古

任正非 華為 中國 經濟
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