【宏觀中國】華為「天才少年」計劃　畢業入職最高逗200萬年薪

國內電訊企業華為公司被美國咄咄進逼,依然沒有放棄發展業務,可謂靭力十足,而且不忘人材培訓。事實上,華為一向出手闊綽,每年製造不少打工皇帝,就連新入職的畢業生也可逗百萬年薪,真的相當誇張。

據內地報道,華為始創人任正非為了吸納頂尖人材,推出了「天才少年」計劃,以頂級的薪酬吸引年輕人進入華為,為集團帶來新思維及動力。

引述其內部講話:「將從全世界招進20-30名天才少年,這些天才少年就像泥鰍一樣,鑽活我們的組織,激活我們的隊伍。」

能夠入選的天才少年當然不簡單,需要過五關斬六將。一般需要經過約7輪的流程,包括簡歷篩選、筆試,首次面試、主管面識,若干部長面試、總裁面試等。任何一關稍有差池都有出局,不一定「學霸」就一定過關,難度非常高。

據了解,目前全球僅有4人拿到最高檔的年薪,即201萬元人民幣。

暫時已曝光的「天才少年」如下:

1、鐘釗:博士。

年薪制方案:182萬-201萬元人民幣

2、秦通:博士。

年薪制方案:182萬-201萬元人民幣

3、李屹:博士。

年薪制方案:140.5萬-156.5萬元人民幣

4、管高揚:博士。

年薪制方案:140.5萬-156.5萬元人民幣

5、賈許亞:博士。

年薪制方案:89.6萬-100.8萬元人民幣

