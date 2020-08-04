【滙豐業績】滙豐績後股價續疲　現時市值僅及美團一半

滙豐(00005)昨日公布中期業績由於令市場失望，加上派息仍無時間表，股價一度破底至金融海嘯的水平。該股今日股價表現雖稍有起色，然而截至3時,最新市值僅6,629億元。與此同時，今日資金再度熱炒多隻大型新經濟股，作為舊經濟代表企業之一的滙豐，此刻市值亦大幅被拋離。

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兩大內地科網巨頭阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)，目前最新市值分別是54,770億元及51,650億元，滙豐的市值分別是兩股的一成多水平。「ATM」餘下一員，有望快將晉身恒指成分股的美團(03690)今日再創新高，最新市值是11,790億元，因此滙豐最新市值，僅達美團的56%。此外，滙豐的此刻市值也不及網購平台京東(09618)，和大型新經濟股中的比較中，只比遊戲商網易(09999)及手機商小米(01810)優勝(見下)。

而滙豐和多隻和其有一點淵源的中資金融股比較，市值也仍落後。現時是滙豐第二大股東的中國平安(02318)，最新市值為滙豐的一倍有多。曾被滙豐前行政總裁范寧透露有意收購滙豐的工商銀行(01398)，近年股價表現雖同樣平緩，然而最新市值亦近20,000億元，近乎滙豐的兩倍。

滙豐及大型中資股最新市值一覽

滙豐(00005) 6,629億元

阿里巴巴(09988) 54,770億元

騰訊(00700) 51,650億元

工商銀行(01398) 19,100億元

中國平安(02318) 15,610億元

美團點評(03690) 11,790億元

京東(09618) 7,775億元

網易(09999) 5,030億元

小米(01810) 3,656億元

數據來源：彭博社，截至8月4日下午3時，單位為港元