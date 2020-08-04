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【滙豐業績】滙豐績後股價續疲　現時市值僅及美團一半

股樓投資 15:42 2020/08/04

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滙豐(00005)昨日公布中期業績由於令市場失望，加上派息仍無時間表，股價一度破底至金融海嘯的水平。該股今日股價表現雖稍有起色，然而截至3時,最新市值僅6,629億元。與此同時，今日資金再度熱炒多隻大型新經濟股，作為舊經濟代表企業之一的滙豐，此刻市值亦大幅被拋離。

相關文章：【港股開市】恒指早段升逾200點　滙豐未止瀉再跌近2％ 

兩大內地科網巨頭阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)，目前最新市值分別是54,770億元及51,650億元，滙豐的市值分別是兩股的一成多水平。「ATM」餘下一員，有望快將晉身恒指成分股的美團(03690)今日再創新高，最新市值是11,790億元，因此滙豐最新市值，僅達美團的56%。此外，滙豐的此刻市值也不及網購平台京東(09618)，和大型新經濟股中的比較中，只比遊戲商網易(09999)及手機商小米(01810)優勝(見下)。

而滙豐和多隻和其有一點淵源的中資金融股比較，市值也仍落後。現時是滙豐第二大股東的中國平安(02318)，最新市值為滙豐的一倍有多。曾被滙豐前行政總裁范寧透露有意收購滙豐的工商銀行(01398)，近年股價表現雖同樣平緩，然而最新市值亦近20,000億元，近乎滙豐的兩倍。

 

滙豐及大型中資股最新市值一覽

滙豐(00005)   6,629億元

阿里巴巴(09988)  54,770億元

騰訊(00700)    51,650億元

工商銀行(01398)    19,100億元

中國平安(02318)    15,610億元

美團點評(03690)    11,790億元

京東(09618)    7,775億元

網易(09999)     5,030億元

小米(01810)     3,656億元

數據來源：彭博社，截至8月4日下午3時，單位為港元

撰文 : 投資組

中國平安（02318） 工商銀行（01398） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 經濟
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