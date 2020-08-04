【滙豐業績】滙豐跌穿海嘯價抵唔抵買？　一文睇清大行評級及目標價

滙豐控股（00005）昨日公布業績遜預期，股價持續下跌，今日更一度低見32.1元，重現海嘯價。雖然股價如此低殘，但綜合大型券商對滙豐業績報告，普遍仍然看淡其前景，評級大部份「中性」及「跑輸大市」，只有高盛不離不棄，維持「買入」評級。

截至3時半，滙豐股價略見反彈，報33.75元，升1%，成交額28億元。

摩根大通最新報告指出，滙豐第二季業績遜預期，主要受累於減值撥備高達38億美元，高於市場預期44%。資產質素亦遠遜預期，集團指全年信貸損失準備額介乎80億至130億美元，超過市場預期之70億至110億美元。該行維持滙豐「跑輸大市」評級，目標價400便士，折合約約40.3港元。

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至於少數繼續唱好滙豐的高盛，指滙豐今年第二季的基本稅前盈利為26億美元，分別較該行及市場預期的低19％及12％，主因是信貸費用高於預期；撥備前盈利則分別較預期高20％及17％，而資本狀況也優於預期，整體而言，相信滙豐今日股價將有負面反應。不過，考慮到集團明年恢復派息將成為正面的催化劑，故仍維持「買入」評級，目標價為55港元。