【宏觀中國】基建物流需求增　貨車單月銷量創紀錄

國內汽車業迅速反彈,商用貨車亦不遑多讓,單月銷量創紀錄新高,主要因消費品物流拉動及基建項目陸續啟動,市場料銷量的持續性甚強。

據「第一商用車網」數據,今年7月重卡行業銷量約14萬輛,經已連續4個月創同期新高。首7個月行業累計銷量約96萬輛,按年增長約31%。券商估算,全年重卡銷量有望突破140萬輛,將會刷新歷史紀錄。

資料顯示,自復工復產後,公路貨運流量、貨運樞紐吞吐量持續出現環比改善,至4月中旬,景氣度已恢復至2019年旺季的水平。由運價角度,消費品整車運輸及家電數碼零擔運輸價格穩步上漲,由於貨運主要靠消費品拉動,料可持續性強,周期性波動較小。

事實上,上市車企已相繼報捷,如A股上市的華菱星馬(滬:600375)公布,7月中重卡銷量為1,653輛,按年增長67.3%。

另外,瑞信曾預測,第三季中國重汽(03808)累計銷量可達69,000至75,000輛,按年增96%至112%,維持「買入」評級。

