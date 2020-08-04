  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 15:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】基建物流需求增　貨車單月銷量創紀錄

股樓投資 15:05 2020/08/04

分享：

國內汽車業迅速反彈，商用貨車亦不遑多讓，單月銷量創紀錄新高，主要因消費品物流拉動及基建項目陸續啟動，市場料銷量的持續性甚強。

據「第一商用車網」數據，今年7月重卡行業銷量約14萬輛，經已連續4個月創同期新高。首7個月行業累計銷量約96萬輛，按年增長約31%。券商估算，全年重卡銷量有望突破140萬輛，將會刷新歷史紀錄。

其他文章：【宏觀中國】傳查微信支付、支付寶之際　人行設立金融科技公司

資料顯示，自復工復產後，公路貨運流量、貨運樞紐吞吐量持續出現環比改善，至4月中旬，景氣度已恢復至2019年旺季的水平。由運價角度，消費品整車運輸及家電數碼零擔運輸價格穩步上漲，由於貨運主要靠消費品拉動，料可持續性強，周期性波動較小。

事實上，上市車企已相繼報捷，如A股上市的華菱星馬（滬：600375）公布，7月中重卡銷量為1,653輛，按年增長67.3%。

其他文章：【港股追蹤】卡車開得快過跑車　大行都話2隻重卡股GOOD

另外，瑞信曾預測，第三季中國重汽（03808）累計銷量可達69,000至75,000輛，按年增96%至112%，維持「買入」評級。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 高式古

行業 中國 華菱星馬（滬：600375） 中國重汽（03808） 運輸 經濟

上一篇文章

【中美角力】Zoom 退出中國？　8月23日起停止直接服務中國用戶

下一篇文章

【恒馳效應】恒大健康創新高後倒跌　市值3000億仍保車股一哥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民