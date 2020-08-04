【北韓核武】聯合國：北韓續推核武計劃 靠網絡攻擊賺20億美元

▲ 聯合國一份報告指出，北韓正推進發展核武器計劃，有部分國家相信北韓已經研發可以安裝在彈道導彈彈頭的小型核裝置。

聯合國一份報告指出，北韓正推進發展核武器計劃，有部分國家相信北韓已經研發可以安裝在彈道導彈彈頭的小型核裝置。

路透社報道，報告由聯合國獨立監察北韓的委員會撰寫，指出北韓的核計劃項目包括生產高濃縮鈾、建造實驗性的輕水反應堆、製作核武等。報告又引述不具名的國家消息，相信北韓正改良小型核裝置技術。

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北韓的核彈道導彈計劃自2006年起受到聯合國製裁。2018年，北韓關閉並炸毀豐溪里核試場，其後美國、北韓領袖三次會面，但未能就解除北韓因應核問題面對的制裁，達成任何共識。

聯合國報告指出，目前只知核試場的隧道入口被毀，沒有跡象顯示全面拆除，也沒有專家目睹拆除；國家評估認為，北韓可在三個月內重建和重新安裝支持核試驗的基礎設施。

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去年，聯合國專家估計，北韓通過廣泛而復雜的網絡攻擊，從銀行和加密貨幣交易竊取的收入約20億美元。專家組預計，虛擬資產服務提供商、虛擬資產和開採加密貨幣將繼續成為北韓創造收入的方法。

今年適逢新型冠狀肺炎病毒疫情全球大流行，北朝鮮曾違反制裁措施，包括通過非法海上煤炭出口。

記者：葉芷樺