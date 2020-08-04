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【中美角力】Zoom 退出中國？　8月23日起停止直接服務中國用戶

環球政經 15:14 2020/08/04

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TikTok風波仍然持續之際，視像會議程式Zoom宣佈由8月23日起，停止向中國用戶直接銷售，轉為經第三方合作夥伴提供服務。

其他文章：特朗普：同意微軟收購TikTok　美政府應分一杯羹

其他文章：【美股分析】微軟傳買TikTok　應否入市追微軟？

Zoom周一（3日）向中國客戶發佈改變服務通知，宣佈公司由8月23日起，不再向賬單地址位於中國大陸的客戶，提供直接銷售或升級服務。公司在2個月前已向內地停止了在線訂閱，現在正向只限於經合作夥伴的銷售模式轉型，對方產品會嵌入Zoom技術，以提供更好的本地化服務。

Zoom在疫情下用戶激增，4月時曾宣布每日使用程式開會人數達3億人。惟其創辦人袁征的中國背景，加上自年初以來被揭發隱藏資訊漏洞，以及以「遵守當地法律」為由，曾刪除與六四事件相關的用戶帳號等事件陷入爭議。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 銷售 中國 抖音 Zoom

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