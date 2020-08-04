【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 環球政治 15:15 2020/08/04 分享： 抖音國際版TikTok遭美國政府迫令出售美國業務，要趕在9月15日限期前達成協議。科網巨企微軟（Microsoft）表態有意收購，TikTok危機原本有望化解，但中美互不相讓，特朗普政府繼續出招，中方也在施壓，實際是對收購談判扯後腿，令人憂慮TikTok能否趕得上逃生門。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 2020/08/03 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 2020/08/01 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 2020/08/01 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 外交 政治 特朗普 納瓦羅 收購 Microsoft 抖音 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入