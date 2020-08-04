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【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享）

環球政治 15:15 2020/08/04

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抖音國際版TikTok遭美國政府迫令出售美國業務，要趕在9月15日限期前達成協議。科網巨企微軟（Microsoft）表態有意收購，TikTok危機原本有望化解，但中美互不相讓，特朗普政府繼續出招，中方也在施壓，實際是對收購談判扯後腿，令人憂慮TikTok能否趕得上逃生門。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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