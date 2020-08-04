香港寬頻登記指定計劃優惠　享高達1,280元回贈及餐飲券

▲ 香港寬頻推出「e 食住行 繼續同行」限時優惠，即日起至2020年8月18日，新客戶登記指定計劃可享總值高達1,280元回贈連餐飲券。（香港寬頻提供圖片）

疫情第三波襲港，不少人再次在家上班上學，上網服務便更顯重要。香港寬頻推出「e 食住行 繼續同行」限時優惠，即日起至2020年8月18日，新客戶登記指定計劃可享總值高達1,280元回贈連餐飲券，現有住宅客戶推薦親友也可享豐厚獎賞。

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新客戶到https://cloud.e.hkbn.net/Care2 網站，成功登記及安裝／啟動指定1000Mbps／2Gbps家居寬頻計劃連迪士尼、彼思及MARVEL造型Home Gateway家居寬頻計劃，並輸入優惠碼「CareKFC」或「CarePizza」，即享680元賬額回贈，以及肯德基600元禮券或必勝客600元現金券。指定家居寬頻計劃則可享680元賬額回贈，以及肯德基300元禮券或必勝客300元現金券。指定流動通訊計劃亦可享300元賬額回贈，以及肯德基150元禮券或必勝客150元現金券。

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同時，住宅客戶於活動期內，成功推薦新客戶登記指定家居寬頻或流動通訊服務計劃，推薦人及被推薦人可共享總值高達1,300元的賬額回贈及big big shop電子現金券。

活動期間，香港寬頻myHKBNmall也準備了精選抗疫產品優惠，現有住宅客戶只需登入myhkbnmall.hkbn.net，即可以優惠價349元，購買日本製Mamaion超輕量隨身型空氣清淨機（原價698元），兼送2枝酒精搓手液（每枝75ml）。

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責任編輯：朱悅瀅