Orange夥Google Cloud　加強數據、AI和邊緣運算服務

▲ 法國電訊商Orange今（4日）宣布與Google Cloud合作，促進Orange IT基礎設施的數碼化轉型以及未來雲端服務，尤其是邊緣運算方面的發展，推動企業內部數碼化轉型。

法國電訊商Orange今（4日）宣布與Google Cloud合作，促進Orange IT基礎設施的數碼化轉型以及未來雲端服務，尤其是邊緣運算方面的發展，推動企業內部數碼化轉型，提高運營效率和改善用戶體驗。

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Orange以數據作為集團創新模式的核心，Orange也在Engage 2025計劃中許下承諾，盼以創新及廣泛使用的人工智能（AI）和數據推動企業內部數碼化轉型。為實現此目標，Orange計劃運用Google技術建立新一代數據分析和機器學習平台。以及由Google Cloud提供解決方案，包含雲端技術、分析和AI工具方面等專業知識，以及過往成功的數碼化轉型方案和相關資源。而Oragne則會在信息通信技術服務，和跨國網絡基礎設施方面知識提供支援。

此外，隨著歐洲各地紛紛推出5G網絡，加上雲端運算結合網絡帶多更多優勢，雙方將合作開發未來邊緣運算服務，為B2B、批發和B2C市場提供解決方案。同時也會聯合設立創新實驗室（Innovation Lab）和卓越中心（Center of Excellence），推動新一代雲端服務發展。

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責任編輯：曾曉汶