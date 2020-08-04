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香港已 Game Over？曾俊華：需要用行動改變現狀

即市財經 14:27 2020/08/04

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曾俊華再次執筆撰寫網誌，指香港人需要用行動去改變現狀（bowtie網頁圖片）

前財政司司長、現Bowtie 資深顧問曾俊華在擱筆多年後，再度執筆撰寫網誌，並指近年隨著社會變化和疫情日趨嚴峻，香港人普遍漸趨悲觀，「有人說香港已 Game Over，又指港人失去保護云云。看著大家對未來的看法越來越消極，我和大家一樣感到無奈」，但相信需要用行動去改變現狀。

他解釋，出任財政司司長期間寫網誌是希望與大家分享想法，同時聽取各方意見，調整施政方針。他形容，在政府部門工作期間，「每一天恍如置身一艘航空母艦當中，不僅是因為所有決策都需要層層推進，外來的一切聲音更被厚厚的鐵板擋住」，無法及時反應。

曾俊華認為，與其單純依賴靈活性較低，反應遲緩的架構，倒不如結集坊間各界的力量，用群眾力量推動香港邁向進步。

對於有意見認為本港發展落後於人，他反問世上有哪一個地方可稱得上是絕對領先？曾俊華認為，香港是一個充滿活力和熱誠的地方，論實力絕對不亞於其他地方，又指「香港人的『任性』就是捨易取難，不會甘於成為被推倒的前浪」。

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