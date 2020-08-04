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【美國疫情】特朗普：白宮官員打擊華府抗疫 十分可悲

環球政治 14:23 2020/08/04

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【美國疫情】特朗普：白宮官員打擊華府抗疫 十分可悲

美國總統特朗普首次批評白宮負責協調疫情的官員伯克斯，指她發表打擊特朗普政府的言論，十分可悲。特朗普又稱，除了紐約州和數個州，美國的抗疫表現都比很多國家好，但假新聞破壞他本人和政府的形象。

特朗普（Donald Trump）在Twitter表示，伯克斯（Deborah Birx）中了眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的圈套，才發表打擊政府的言論。

他續指，佩洛西早前批評，伯克斯為特朗普政府發放誤導訊息，是因為妒忌政府的抗疫表現出色，在發展疫苗及治療藥物方面取得正面成果。

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伯克斯日前直言，美國的疫情已踏入新階段，同樣遍布城市與鄉村地區，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重。

被問到Twitter帖文的意思時，特朗普迴避記者問題，僅稱美國抗疫做得很好，做得和其他國家一樣好。他補充：

「我告訴伯克斯，我們做得很好。她不久前在我的辦公室逗留了一陣子。她是我非常尊重的人，我認為佩洛西對她的態度很惡劣。」

佩洛西上周批評，特朗普繼續散佈虛假訊息，而伯克斯是他任命的人，因此對伯克斯沒有信心，因為她協助特朗普發佈虛假訊息。

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記者：韓羚

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