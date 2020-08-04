【外賣優惠】Uber Eats推多項8月優惠　訂譚仔滿150元送小食（附優惠碼）  

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香港寬頻登記指定計劃優惠 享高達1,280元回贈及餐飲券
疫情仍然反覆，更多香港人繼續留守家中。為協助餐廳夥伴發展外賣自取，Uber Eats宣布，即日起至8月16日，所有現有合作餐廳的外賣自取訂單將獲豁免平台服務費。
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除了獲豁免平台服務費外，Uber Eats亦繼續豁免所有新中小型合作餐廳的一次性啟動費，此安排將延至今年12月，助餐廳輕易擴展外賣服務，以開拓更多收入來源。另外，Uber Eats亦推出最新的8月優惠：
|詳情
|有效期
|新用戶首單外賣輸入優惠碼「AUGNEW」，即享減80元優惠，不設最低消費。
|8月3日至8月9日
|新用戶首單外賣自取訂單輸入優惠碼「PICKUP80」，即享減80元優惠，不設最低消費。
|即日起至8月16日
|新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲100元減免），不設最低消費。
|即日起至8月31日
|用戶憑優惠碼「F08HK」於指定餐廳落單，可享三次滿90元免送餐費優惠（只限外賣訂單）。
|即日起至8月31日
|訂購譚仔雲南米線滿150元（不連送餐費），即送指定免費小食；而訂購滿200元或以上，更可再享減 30元優惠。（以上兩項優惠可同時使用）
|即日起至8 月30日
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責任編輯：蘇穎琪