  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 15:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】傳查微信支付、支付寶之際　人行設立金融科技公司

股樓投資 14:12 2020/08/04

分享：

早前，外媒報道，有傳在人民銀行的建議下，國務院反壟斷委員會正收集資料，考慮向支付寶和微信支付進行反壟斷調查。

雖然有相關人士澄清，沒有聽說有關調查，惟人行近日設立了金融科技公司，註冊資本超過20億元人民幣。由於兩個消息發生幾乎發生在同一段時間，現在看來，顯得更加耐人尋味。

其他文章：【新股IPO】傳螞蟻集團最快下月招股　A＋H擬集資300億美元

資料顯示，該公司名為「成方金融科技」，經營範圍包括軟件開發、數據處理、計算機系統服務等。股東包括中國金融電子化公司、中國金幣總公司、中國人民銀行微信中心、中國人民銀行清算總中心及中國印鈔造幣總公司。

其他文章：【宏觀中國】經濟V彈遇樽頸？　復甦焦點須由內轉向外

早前，人行曾印發《金融科技發展規劃（2019-2021年）》，明確要求加強金融科技審慎監管，建立健全監管基本規則體系，加大監管基本規則擬訂等，運用科技手段適時動態監管綫上綫下、國內外的資金流向流量，顯示了人行將加強金融科技的戰略部署。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高式古

微信支付 支付寶 中國人民銀行 反壟斷 銀行 金融 經濟

上一篇文章

【恒馳效應】恒大健康創新高後倒跌　市值3000億仍保車股一哥

下一篇文章

【花旗調查】市民置業調查結果估你唔到 逾一成受訪者指現時屬極好的置業時機 創9年高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民