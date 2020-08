【宏觀中國】傳查微信支付、支付寶之際　人行設立金融科技公司

早前,外媒報道,有傳在人民銀行的建議下,國務院反壟斷委員會正收集資料,考慮向支付寶和微信支付進行反壟斷調查。

雖然有相關人士澄清,沒有聽說有關調查,惟人行近日設立了金融科技公司,註冊資本超過20億元人民幣。由於兩個消息發生幾乎發生在同一段時間,現在看來,顯得更加耐人尋味。

資料顯示,該公司名為「成方金融科技」,經營範圍包括軟件開發、數據處理、計算機系統服務等。股東包括中國金融電子化公司、中國金幣總公司、中國人民銀行微信中心、中國人民銀行清算總中心及中國印鈔造幣總公司。

早前,人行曾印發《金融科技發展規劃(2019-2021年)》,明確要求加強金融科技審慎監管,建立健全監管基本規則體系,加大監管基本規則擬訂等,運用科技手段適時動態監管綫上綫下、國內外的資金流向流量,顯示了人行將加強金融科技的戰略部署。

