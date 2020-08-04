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【好想去旅行】台航空公司推偽出國航程自救　旅程開賣5分鐘售罄

商業 14:11 2020/08/04

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台灣航空公司推出偽出國航班，讓旅客享受飛行體驗，同時提供飛機餐，甚至有酒店住宿服務，仿如真正出國旅行，滿足旅客「好想去旅行」的慾望。（KLOOK網站圖片）

疫情下重擊航空業，台灣航空公司紛紛自救，推出偽出國航班，讓旅客享受飛行體驗，同時提供飛機餐，甚至有酒店住宿服務，仿如真正出國旅行，滿足旅客「好想去旅行」的慾望，不少台灣航空公司開賣後隨即售罄，看來香港航空公司亦可效法。

【航空告急】聯合航空下月恢復26條航線　包括芝加哥往香港

長榮航空推出「類出國」航班，將於8月8日首航，旅客可乘坐Hello Kitty夢想機，飛行約2小時45分鐘，途經台灣東海岸線及日本琉球列島西端，飛行高度較一般國際航班低，因此旅客能高空俯瞰台灣美景，經濟艙每位5288元新台幣（約1,322港元），商務艙6288元新台幣（約1,572港元）。

星宇航空於KLOOK推出飛行假期體驗，將於8月7日首航，旅客可享受飛行體驗3小時、招牌機上餐、空中電影院、機上免稅品75折優惠等服務，經濟艙每位售4,688元新台幣（約1,172港元）。為使旅行更真實，可以加購入住5星級酒店，經濟艙每位6,847元新台幣起（約1,712港元），商務艙每位10,444元新台幣（約2,611港元）。是次設限額188名，開賣5分鐘內即售罄。

【疫市營商】阿聯酋航空出招吸客　乘客確診最高賠135萬元

台灣虎航「飛日本」　 開賣20分鐘已售罄

台灣虎航與KKday合作推出微旅行，從桃園出發至福岡並返回台灣，旅客可從飛機上俯瞰日本，滿足一班「哈日族」的需求，更加贈日本來回機票1張，台、日邊境開放後一年效期，售2,346港元，開賣20分鐘已售罄。此外，台灣虎航亦推「航空體驗營」，全程8小時，體驗航空界的幕後，包括親自機上廣播及安全操作、參觀駕駛艙、上餐服務並於機上用餐等，早鳥促銷場次已售罄，一般場次最快要9月中，每位792港元。

【航空告急】波音供應商裁員1100人　以維持財務穩健

中華航空亦有「微出國」航班，結合「小小空服員夢想起飛」親子活動，每名小朋友最多可由兩位家長陪同，經濟艙一大一小每人6,000元新台幣（約1,500港元），另可加購一名成人，享3,600元新台幣（約900港元）優惠價。

責任編輯：朱悅瀅

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