【新冠疫苗】疫苗研發有進展 各國搶購情況一覽

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間15:00）
新冠肺炎疫情全球大流行，多間藥廠積極研發新冠肺炎疫苗，其中部分疫苗已踏入最後階段的臨床測試。雖然新冠疫苗目前未正式面世，但多個國家不惜斥巨資提前購入大量疫苗，其中美國搶購的數量最為驚人，花費超過83億美元（近650億港元）購入最少6億劑新冠疫苗。
美國
根據美國聯邦政府的數據，美國政府花費高達83億美元，向以下7間藥廠購入疫苗：
|藥廠
|測試階段
|投資額（美元）
|疫苗量（劑）
|輝瑞（Pfizer）
|第3階段
|19.5億
|最少1億
|諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）
|第1階段
|16億
|1億
|阿斯利康製藥（AstraZeneca）
|第2階段
|12億
|3億
|塞諾菲巴斯德（Sanofi）,葛蘭素史克（GSK）
|/
|約21億
|1億
|Moderna
|第3階段
|約10億
|未公佈
|Merck 及 IAVI
|/
|約0.38億
|未公佈
|強生旗下楊森（Janssen）
|第1階段
|約4.5億
|未公佈
英國
英國政府與4間藥廠達成協議，購入約2.5億劑新冠疫苗
英國政府達成協議，購入1億劑阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗。
英國政府達成協議，獲的6,000萬劑疫苗優先購買權。
英國政府已購買3,000萬劑疫苗，該疫苗的早期試驗效果良好，設計與倫敦帝國理工學院開發的疫苗路線相似。
英國政府達成協議先購買6,000萬劑，該藥廠在蘇格蘭設有工廠研發疫苗，如疫苗成功研發及效果經驗證，英國政府或增至購買1億劑。
日本
BioNTech 及輝瑞（Pfizer）於7月底宣佈，與日本的厚生勞動省達成基本協議，將於明年上半年為日本提供1.2億劑新冠疫苗。
歐盟各國
歐盟的新冠病毒疫苗計劃，花約20億歐元，為歐盟成員國預購目前仍處於測試階段的疫苗。歐盟上月底宣布，已與法國藥廠塞諾菲巴斯德（Sanofi）達成協議，如疫苗效果獲得驗證，將向歐盟27個成員國提供3億劑疫苗。
但英媒報道指，英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）已決定不會加入歐盟的疫苗計劃。消息人士指，英國政府擔心參與歐盟疫苗計劃弊多於利，歐盟成員國間常常意見不一，決策速度較慢，有機會因討論如何分配疫苗，導致疫苗發放出現延遲。
責任編輯：何穎兒
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