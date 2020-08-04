信義玻璃：浮法玻璃價格已谷底反彈 料下半年需求旺盛

▲ 信義玻璃行政總裁董清世表示，預期全年浮法玻璃價格與去年同期相約。

信義玻璃 （00868） 行政總裁董清世表示，浮法玻璃受疫情影響，價格曾出現斷崖式的跌幅，但隨中國疫情受控以及復工迅速，浮法玻璃於5月、6月由谷底反彈，預期第二季延遲的建築將於今年餘下時間補回來，令浮法玻璃供求變得旺盛，並帶動建築玻璃需求。

玻璃股表現造好，信義玻璃現升1.7%，報11.92元，洛陽玻璃 （01108） 大升近15%，福耀玻璃 （03606） 升0.4%。

董清世表示，上半年浮法玻璃價格下跌約5%至6%，行業的平均價錢1650元左右，由於浮法玻璃為剛性需求，將帶動其價格上升，相信今年全年價格和去年同期相約。

廣西北海的第二條浮法玻璃生產線已於第二季度起投產，其餘位於北海及江蘇張家港的生產綫計劃於今年下半年開始全面營運，將有助增強集團於華東及華西的市場覆蓋。董清世表示，預期新的生產綫投產後產能可按年增15%。

北美市場以汽車玻璃業務為主，上半年收入增7.3%，執事董事李聖根指，主因公司持續開發新產品以及玻璃型號齊全，雖然25%的關稅仍然存在，但影響不大。市場現已進入後疫情常態化，下半年訂單將見回升。

預計全年資本開支為25億

信義玻璃近年積杯開發上游產業鏈，以控制成本及質量。董清世稱，矽砂已有實質性進展，廣西北海首座矽砂礦場於年底營運，預今年可內部供應10%矽料，相信未來一年上升至40%至50%。不過，在天然氣方面則未有實質性進展。

信義玻璃上半年的資本開支約14億元，料全年為25億元。期內，負債比率上升至30.5%，董清世指，負債比率仍處於健康水平，暫無固定目標，將視未來擴產計劃而定。

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