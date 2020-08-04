【數碼轉型】疫情下新常態　3大科技工具需求激增

▲ 按《IDC COVID Tech Index Survey April 2020》報告，疫情下有3大科技跑出，依次為雲端；網絡安全；輔助員工工作程式，是次疫情無疑加快了全球企業數碼轉型的速度。（資料圖片）

數碼轉型一詞已是老生常談，疫情下更體現轉型的迫切性。按《IDC COVID Tech Index Survey April 2020》報告，疫情下有3大科技跑出，依次為雲端；網絡安全；輔助員工工作程式。IDC亞太區服務與安全研究副總監Cathy Huang解釋，第一季雲端企業供應商如微軟、Amazon Web Services及Alibaba等表現亮麗，反映需求巨大，此外，不少與疫情相關的勒索軟件相繼出現，網絡安全亦是必須手段，確保企業安全。

Fujitsu（富士通）委託進行的IDC InfoBrief研究報告《Operational Resilience – The Imperative for Application Modernization》亦提到，疫情下將會出現新常態，在家工作及遙距辦公將更加常見。Cathy解釋，疫情過後，嶄新的運作模式將會出現，企業必須採取更靈活的工作方式，同時亦無可避免地對企業的管理層以及公司文化帶來衝擊。

▲ 疫情過後，嶄新的運作模式如在家工作等形式將會出現，企業必須採取更靈活的工作方式，同時亦無可避免地對企業的管理層以及公司文化帶來衝擊。（法新社圖片）

疫情調整策略注意3大方向

IDC研究報告亦指出，逾4成半受訪企業認為，在家工作，在未來必須加入至企業人力資源管理的範疇中，另外亦有近6成受訪企業同意企業營運模式要更數碼化。Cathy表示，舊式程式及系統維護成本高，且不支援APIs（應用程式界面），難以完成數碼轉型，企業亦普遍同意將應用程式現代化。

▲ IDC亞太區服務與安全研究副總監Cathy Huang表示，疫情過後，嶄新的運作模式將會出現，企業必須採取更靈活的工作方式，同時亦無可避免地對企業的管理層以及公司文化帶來衝擊。（受訪者提供圖片）

Fujitsu（富士通）香港區行政總裁吳少偉表示，疫情下企業在調整策略時可注意3大方向：業務彈性；靈活人力資源；以及信任。他特別指出，人力資源方面，企業應確保員工有足夠技術及工具能在家工作，企業必須以遙距存取等流動程式輔助，而公司對員工的績評亦要相應調整。

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教育行業數碼化速度加快

吳透露，身為科技供應商，亦觀察到本地各行業受到的影響。「疫情下，政府以及通訊公司受到的衝擊較少，而疫情下的遙距學習、遙距工作，對通訊商服務的需求就更大。」他指出，高等院校近來亦開始數碼轉型，開設虛擬教室（virtual classroom）等方案，其IT方面的投資即使在疫情下，相對其他行業反而不會縮減得太厲害。他補充，雖然金融、銀行業，較早開始數碼化，但疫情下採取在家工作的措施下，銀行業或需要繼續轉型。

▲ Fujitsu（富士通）香港區行政總裁吳少偉表示，疫情下企業在調整策略時可注意3大方向：業務彈性；靈活人力資源；以及信任，人力資源方面，企業應確保員工有足夠技術及工具能在家工作。（受訪者提供圖片）

吳少偉坦言，企業在疫情下確實難捱，他亦分享富士通在疫情中的策略應變4大階段：

階段一，首先要快速回應市場情況，採取在家工作以及遙距辦公等措施及方案；

階段二，認識了解疫情下的新常態及規範，並為前、後端辦公室人員提供新的服務及解決方案；

階段三及四，公司開始預售各種新方案及其能力，並加強分享不同解決方案給區域內不同公司，以達至標準化。

記者：李彥煒