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【限聚令延長】稻香全線分店停業至另行通知　港府延禁晚市堂食一周　

即市財經 13:29 2020/08/04

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稻香集團最新宣布，決定延長全線分店停業安排，直至另行通知。

消息指，今日再有約80宗確診的新冠肺炎個案。政府昨日延長晚市堂食禁令在內等多項防疫措施，稻香集團 （00573） 早前因應港府限制全線停業，稻香原訂於明日（5日）全線分店恢復正常營運，惟最新宣布全線稻香分店即日起，維持全日停業，直至另行通知。

新冠肺炎重挫餐飲業，稻香集團旗下的分店先後都有出現確診個案，其中旺角雅蘭中心分店更因曾舉辦慶回歸晚宴而爆出群組感染。

因應早前出現多個餐廳群組，港府推出堂食禁令，先禁晚市堂食，並曾推行全面禁堂食2日。此前，稻香集團部分分店實施特別營業安排，並縮短堂食服務時間至下午4時，個別分店亦率先停業。

隨後因應疫情變化，稻香決定7月26日起暫時全日停業，並暫定在8月5日恢復正常營業；但最新決定延長停業安排。

稻香集團最新宣布，決定延長全線分店停業安排，直至另行通知。

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