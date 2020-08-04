【限聚令】禁晚市堂食延長一周 稻香推遲全線分店開業至另行通知

▲ 稻香集團最新宣布，決定延長全線分店停業安排，直至另行通知。

消息指，今日再有約80宗確診的新冠肺炎個案。政府昨日延長連同晚市堂食禁令在內等防疫措施，原訂於明日（5日）全線分店恢復正常營運的稻香集團 （00573） 最新宣布，全線分店即日起，維持全日停業至另行通知。

新冠肺炎重挫餐飲業，稻香集團旗下的分店先後都有出現確診個案，其中旺角雅蘭中心分店更因曾舉辦慶回歸晚宴而爆出群組感染。

因應早前出現多個餐廳群組，港府推出堂食禁令，先禁晚市堂食，並曾推行全面禁堂食2日。此前，稻香集團部分分店實施特別營業安排，並縮短堂食服務時間至下午4時，個別分店亦率先停業。

隨後因應疫情變化，稻香決定7月26日起暫時全日停業，並暫定在8月5日恢復正常營業；但最新決定延長停業安排。

▲ 稻香集團最新宣布，決定延長全線分店停業安排，直至另行通知。

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