【數碼轉型】香港電訊夥UiPath　結合自動化方案促企業轉型

▲ 香港電訊（HKT）今（4日）宣布，與企業機器人流程自動化軟件公司UiPath合作，將結合UiPath機械人流程自動化(Robotic Process Automation, RPA)方案及香港電訊技術，助企業將業務流程自動化。

企業數碼轉型是大勢所趨。香港電訊（HKT）今（4日）宣布，與企業機器人流程自動化軟件公司UiPath合作，將結合UiPath機械人流程自動化(Robotic Process Automation, RPA)方案及香港電訊技術，助企業將業務流程自動化。

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根據畢馬威中國及特許公認會計師公會香港分會調查指，77%受訪者相信，他們所屬的公司有實施自動化的空間，而機器人流程自動化應更可廣泛應用於不同的行業。香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新指，機器人流程自動化是加速數碼轉型和提升業務增長的科技。機器人流程自動化的自動操作能力，能為企業簡化營運及改善客戶體驗。

UiPath大中華區總經理吳威提到，由概念驗證（Proof-of-concept）到實施，以及托管式服務或建立卓越中心（centers of excellence），客戶都可使用機器人自動化流程方案。其中中銀國際的機器人流程自動化團隊已將20個機器人投入服務，並將超過60個分佈不同範圍的業務工作流程自動化。中銀國際資訊科技部聯席董事羅偉亮表示，UiPath的機器人流程自動化方案助該企加速數碼轉型步伐，並在業務營運、法規監察及資訊科技營運上提供協助。

而香港電訊則會提供技術顧問團隊，為客戶作詳盡的工作流程差距分析，以及提供流程及技術專家支援，將業務自動化並確保項目按時實施。

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責任編輯：曾曉汶