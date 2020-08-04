【滙豐股價】滙豐跌穿海嘯價 長情股東持貨10年仍虧蝕

滙豐 （00005） 業績遜預期，市場憂巨額撥備將拖累業績表現，滙豐股價跌穿海嘯價。滙豐股價低殘兼停派息，令投資者失望。事實上，在過去10年，長情股東若中長綫持滙豐，就算計及股息回報，投資者仍錄得虧蝕。

滙豐沽壓未完，今日股價曾挫近4%，低見32.1元；半日收報報32.55元，跌2.5%。

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滙豐一直為本港投資者長綫持有作收息之選，惟近年股價低殘，近日更跌穿33元海嘯價，令投資者心淡。滙豐在金融海嘯時期，宣布「世紀供股」增資，消息拖累滙豐於2009年3月曾跌至33元的海嘯價，其後以28元的成本「12供5」供股價。計及供股影響，投資者倘當時以33元買入滙豐，其後再供股，每股成本價約31.53元。

其後滙豐股價經歷多次起落，走出海嘯陰霾後於2009年底高見98.25元，惟之後反覆走低。到2018年1月港股大牛市時，滙豐亦曾高見86元，惟最近因業績走弱及停派息，股價終失守33元。

滙豐持貨10年 總回報仍虧蝕16%

然而計及股息，滙豐歷年的總回報又如何？首先，若以海嘯價買入滙豐，計及供股影響後，現時股價已幾乎打和。股息方面，歷年共獲股息約40.3元，因而由海嘯價以來，滙豐的股價及股息總回報合共131%。

另方面，在過去10年，投資者無論是中長持貨至今，都錄得虧損。由於現時滙豐股價低殘，計算其過去10年、5年及3年3年的總回報，分別為-16%、-26%及-44%。數據反映，就算持貨10年的長情股東，10年的股息回報，亦未能抵銷股價上虧損。

即使海嘯價買入滙豐 回報仍跑輸盈富

這顯示，除非投資者是於海嘯價大手買入滙豐，否則無論中長綫持貨多久，投資者均要虧蝕。另方面，就算能以海嘯價買入滙豐，持貨至今的回報仍跑輸追蹤恒指的盈富基金 （02800） 。期內盈富基金的總回報為188%。而過去10年及5年，盈富基金總回報分別為51%及18%，遠遠跑贏滙豐的負回報。盈富基金過去3年總回報為-0.5%，但仍跑贏滙豐。

滙豐近年股價持續走弱，走勢落後大市，尤其是港股於5月底以7月初抽升，滙豐幾乎缺席這次升浪。現時中美關係惡化，滙豐因華為孟晚舟事件而陷於中美爭拗漩渦之中，近日再被中方官媒多次狠批，拖累滙豐股價走低，預期滙豐短期股價失動力，加上停派息，現時絕非撈底以選。

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責任編輯：錢家鋒