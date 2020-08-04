【美國大選】特朗普或將被迫公開稅務紀錄 據稱曾向女星支付掩口費

▲ 紐約檢察官指調查特朗普組織的「長期犯罪行為」，可達10年以上。

美國總統特朗普就公開稅項問題鬧得沸沸揚揚，自上月初最高法院裁定，總統特朗普須向紐約的檢察官提供包括個人和公司稅務紀錄的財務文件。紐約檢察官指調查「特朗普組織的長期犯罪行為」，可達10年以上。有關審議目前未有結果，料將影響年底的總統大選。

特朗普是自尼克遜以來首位未公開其稅務紀錄的總統。上月初，美國最高法院以7票對2票大比數裁定，總統特朗普須向紐約的檢察官提供包括個人和公司稅務紀錄的財務文件；不過，最高院亦以同樣票數，將國會要求特朗普提供財務文件一事，交回下級法院審理，意味着暫時無法取得其稅務紀錄。特朗普回應稱裁決全是政治檢控。

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曼哈頓區檢察官萬斯（Cyrus Vance）2019年8月就特朗普涉向成人片女星支付掩口費，要求提供8年的財務紀錄。

審議繼續進行，周一（3日）的法院文件顯示，調查範圍比據稱對兩名與特朗普支付女子掩口費更大。

萬斯的律師提交的法庭文件中回應指，特朗普組織犯罪活動的指控可追溯到十年以上。律師引用報紙報道，內容涉及特朗普組織的銀行和保險欺詐行為，以及總統前律師科恩（Michael Cohen）在國會的證詞，提到特朗普會貶低其資產，試圖減稅。

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記者：葉芷樺