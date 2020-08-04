  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】特朗普或將被迫公開稅務紀錄 據稱曾向女星支付掩口費

環球社會熱點 13:33 2020/08/04

分享：

紐約檢察官指調查特朗普組織的「長期犯罪行為」，可達10年以上。

美國總統特朗普就公開稅項問題鬧得沸沸揚揚，自上月初最高法院裁定，總統特朗普須向紐約的檢察官提供包括個人和公司稅務紀錄的財務文件。紐約檢察官指調查「特朗普組織的長期犯罪行為」，可達10年以上。有關審議目前未有結果，料將影響年底的總統大選。

特朗普是自尼克遜以來首位未公開其稅務紀錄的總統。上月初，美國最高法院以7票對2票大比數裁定，總統特朗普須向紐約的檢察官提供包括個人和公司稅務紀錄的財務文件；不過，最高院亦以同樣票數，將國會要求特朗普提供財務文件一事，交回下級法院審理，意味着暫時無法取得其稅務紀錄。特朗普回應稱裁決全是政治檢控。

【美國大選】特朗普想推遲大選 奧巴馬暗斥力阻民眾投票

【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

曼哈頓區檢察官萬斯（Cyrus Vance）2019年8月就特朗普涉向成人片女星支付掩口費，要求提供8年的財務紀錄。

審議繼續進行，周一（3日）的法院文件顯示，調查範圍比據稱對兩名與特朗普支付女子掩口費更大。

萬斯的律師提交的法庭文件中回應指，特朗普組織犯罪活動的指控可追溯到十年以上。律師引用報紙報道，內容涉及特朗普組織的銀行和保險欺詐行為，以及總統前律師科恩（Michael Cohen）在國會的證詞，提到特朗普會貶低其資產，試圖減稅。

【美國疫情】紓困方案無共識 領失業援助好過返工的日子不再

【新冠疫苗】特朗普料或早於今年底推出 對進度感樂觀

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停，訂閱禮品送不停】hket 網上書展，禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

【歐洲第二波疫情】英國將推90分鐘快速檢測 迎接冬季高峰
2020/08/03
【歐洲第二波疫情】英國將推90分鐘快速檢測 迎接冬季高峰
【美國疫情】紓困方案無共識 領失業援助好過返工的日子不再
今日
【美國疫情】紓困方案無共識 領失業援助好過返工的日子不再
【新冠疫苗】特朗普料或早於今年底推出 對進度感樂觀
今日
【新冠疫苗】特朗普料或早於今年底推出 對進度感樂觀
【美國疫情】憂校內集體感染 教師拒復課威脅罷工
今日
【美國疫情】憂校內集體感染 教師拒復課威脅罷工
【澳洲疫情】維州封城衝擊食品供應鏈 澳洲恐面臨缺糧
今日
【澳洲疫情】維州封城衝擊食品供應鏈 澳洲恐面臨缺糧
政治 稅務 美國 特朗普 總統大選

下一篇文章

【新冠疫苗】譚德塞：疫苗非靈丹妙藥 或永遠無藥醫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間13:00）
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因