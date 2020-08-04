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【港區國安法】PureVPN宣布9月全面停止營運香港伺服器

科技 13:12 2020/08/04

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PureVPN宣布因受到私隱和保安問題困擾，決定結束在香港伺服器的運作。

港區國安法實施後，VPN（虛擬私人網絡）服務供應商TunnelBear和Private Internet Access隨即宣布，因憂慮港區國安法影響用戶個人資料安全，即時關閉香港伺服器。近日另一VPN供應商PureVPN也跟隨腳步，宣布因受到私隱和保安問題困擾，決定結束在香港伺服器的運作。

>>>【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶

>>>【慎選VPN】VPN保障Tips　如何保雲端數據安全？

PureVPN發表聲明，指該企一直密切關注香港的發展，並積極評估對客戶的潛在影響。他們也同意人權監督機構的觀點，認為港區國安法對用戶的網絡安全、私隱和自由度構成了巨大威脅，必須保障全球過百萬用戶的數據安全，因而決定在7月28日起停用香港伺服器。據官網資料顯示，PureVPN在2006年於香港設立總部，惟聲明中未有提及是否直接把香港總部關閉。

為減少對客戶帶來即時影響，PureVPN目前依然容許客戶以手動方式連接到香港伺服器。但香港時間9月21日23:59後，香港伺服器將全面關閉，用戶可改選用台灣、新加坡、日本或韓國的伺服器。PureVPN強調，該企沒有存儲任何可識別個人身份的信息，也沒有因為新法例而受到任何威脅。

事實上，TunnelBear及Private Internet Access早於7月中就宣布，因國安法允許執法人員在無逮捕令的情況下沒收伺服器，因此無法保障用戶私隱的前提下，宣佈關閉香港伺服器。而ProtonVPN及SurfShark則指仍會保留於香港的伺服器，SurfShark更強調一旦當局開始要求紀錄用戶活動，便會立即關閉香港的VPN伺服器。

>>>【港版國安法】Google關鍵字搜尋「VPN」、「移民」一夜暴增4倍

責任編輯：曾曉汶

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