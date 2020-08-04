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【減派息】恒生次季減派息4成 摩通、美銀績後輪流削目標價

即市財經 12:58 2020/08/04

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【減派息】恒生次季減派息4成 摩通、美銀績後輪流削目標價

滙豐控股 （00005） 季績遜預期，系內的恒生銀行 （00011） 亦因信貸成本彈升，中期盈利挫三成同時減派季息四成。券商績後繼續唱淡，其中摩通及美銀證券隨即下調恒生目標價，雙雙維持「減持」及「跑輸大市」評級。

恒生績後股價受壓，今早再創逾52周低，曾見114元。其他港銀股暫時未見受累，中銀香港 （02388） 中午休市前報21.55元，升1.9%；大新銀行 （02356） 升0.3%報6.97元。

美銀證券發報告指，恒生中期業績在淨息差受壓及信貸成本上升下遜預期，該股的資產回報比率更創過去20年來最差。美銀績後隨即削減今年至2022年的盈利預測，幅度介乎11%至23%，同時將目標價下調15%至133元，主要是看淡低息環境不利營運、香港經濟衰退，以及恒生估值不吸引。

摩通亦將恒生今、明兩年的盈測下調4%至13%，同時將目標價由120元減至109元，預期恒生股價未來一段時間會持續跑輸大市。

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