理文造紙上半年少賺17%至14億元 中期息減8%至12仙

▲ 理民造紙上半年收入下跌14.5%至110.7億元。

理文造紙 （02314） 上半年純利下跌16.6%至14億元，每股盈利30.68仙，建議派中期息0.12元，較去年同期跌7.7%。

理文造紙指出，受全球新冠肺炎疫情以及中美緊張關係持續升溫等因素影響，全球經濟以至造紙行業深受影響，上半年收入下跌14.5%至110.7億元，裝紙收入按年跌15%至90.2億元；衛生紙收入跌13%至20.5億元，總銷售量為278萬噸，產品平均每噸淨利潤為505元。

截至6月底止，理文造紙銀行結餘及現金22.37億元。由於擴充東南亞業務，集團的淨資本負債比率去年底的0.36上升至0.41。

理文造紙指出，公司交易及貨幣資產主要以港元、人民幣及美元計值。截至6月底止，營運或流動資金未曾因滙率波動而面臨任何重大困難或影響。集團採用貨幣結構工具，外幣借貸或其他途徑作外幣風險對沖之用。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq