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【花旗調查】市民置業調查結果估你唔到 逾一成受訪者指現時屬極好的置業時機 創9年高位

股樓投資 14:00 2020/08/04

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過去7個多月，本港遭受新冠肺炎疫情衝擊，各行各業也受影響，惟市民入市意欲未見明顯大降，花旗銀行剛公布第二季市民置業意向調查，結果出人意表，調查顯示，認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔超過一成，比例是近9年以來最高。

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是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2020年6月訪問超過500名香港市民，了解新冠肺炎病毒對市民置業意向的影響，也探討市民於疫情發展下抱持的置業取態。

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2020年第二季調查結果顯示，樓市氣氛相對緩和，當中重要指標包括入市時機判斷、樓價走勢看法及置業意欲也是正面。雖然今季有逾半、約53%的受訪者認為現時屬差/極差的置業時機，但同時認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔超過一成（11%），數字較上季微升1個百分點，比例創近9年以來最高。
事實上，若將上述數字跟去年同期比較，情況簡直有差天共地的變化，2019年第二季，有約71%的受訪者認為當時是屬差/極差的置業時機，認為當時屬好/極好的置業時機的受訪者只有2%，可見市民置業意欲較一年前大升。

資料來源﹕花旗銀行2020年第二季市民置業意向調查


市民對樓價走勢的看法也樂觀，預期樓價下跌的人數亦顯著減少。今季預期樓價上升的人數比例更翻倍，認為未來12個月樓價上升的受訪者比例達33%，較今年第一季的16%明顯增加。至於預期未來12個月樓價下跌的受訪者比例，由第一季的57%大幅回落至第二季的33%。而有34%的受訪者預期樓價平穩，跟第一季的28%，微升6個百分點。

資料來源﹕花旗銀行2020年第二季市民置業意向調查


比較第一季和第二季的數字，第二季中疫情對大眾樓市看法的影響有所減輕，受訪者預期受到疫情影響年底樓價將與年初相若，而疫情對樓價的打擊最多只有5%。

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有關置業意欲，近兩季整體置業意欲有所回升，第二季更有21%的受訪者表示有興趣置業，創自2019年第三季以來新高位。

資料來源﹕花旗銀行2020年第二季市民置業意向調查

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花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示﹕「調查結果顯示，市民在第二季開始重拾置業信心，整體樓市氣氛好轉，預期樓價上升的受訪者倍增，樓市發展逐漸回復正常。」該行建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。

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撰文 : 陳詠妍

新冠肺炎 花旗銀行 樓價 銀行 疫情

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