▲ 【澳洲疫情】維州封城衝擊食品供應鏈 澳洲恐面臨缺糧

新型冠狀病毒疫情肆虐澳洲，墨爾本所在的維多利亞州嚴厲封城，澳洲傳媒報道，當地食品加工廠生產停滯，勢衝擊食物供應鏈，當地有機會出現糧食短缺情況。

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澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，維州收緊防疫措施，大批工廠被迫停運。食品生產，如肉類、奶類、疏果加工廠雖仍可運作，但為阻擋疫情，限制更大，只能以3分1產能運作。

報道直指，澳洲有機會出現糧食短缺（Australia could face some food shortages）。事實上，肉類加工廠近期受疫情相當大衝擊，不時有肉廠工人受感染，維州多間肯德基（KFC）亦因雞肉供應受阻而停業。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，有關行業對確保維州人，以至全國有足夠食物十分重要，但強調防疫措施恰當。

他試圖派定心丸，稱不能保證每樣產品民眾都買到心中所想數量，但足夠供應所需。維州多間超市已實施限購措施，限制食材購買量。

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另外，安德魯斯周二宣布加強違反居家隔離令罰則，一旦發現違規外出，會當場罰款（on-the-spot fine）4957澳元（約2.7萬港元）。大額罰款增加阻嚇性，相信有助減少違規情況。

澳洲民眾防疫意識相當寬鬆，維州當局周二派員到逾3000名居家隔離人士的寓所檢查，發現近800人不在家中。安德魯斯宣布，不再容許被隔離人士外出做運動，並會加強檢查。

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責任編輯：文青青

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