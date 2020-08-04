【滙豐股價】超低息重創盈利 匯豐派息難復舊觀（訂戶專享） 即市財經 13:44 2020/08/04 分享： 滙豐 （00005） 季績令人失望，股價再破2009年金融海嘯期間低位。滙豐業績展示的前景，不單是疫情各項主要業務盈利縮減、預期貸款減值撥備大增，更重要是全球減息令利息收入大減短期難望扭轉，中美關係緊張的不明朗因素未在盈利上反映，幾可肯定下半年盈利難有顯著改善。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 資金再湧港 為港股打底（訂戶專享） 2020/07/31 資金再湧港 為港股打底（訂戶專享） 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 2020/07/30 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 2020/07/29 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 2020/07/28 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 2020/07/27 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 派息 減值撥備 拆息 經濟 減息 值博率 中銀香港（02388） 大新銀行（02356） 滙豐控股（00005） 盈富基金（02800） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入