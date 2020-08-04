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【滙豐股價】超低息重創盈利 匯豐派息難復舊觀（訂戶專享）

即市財經 13:44 2020/08/04

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滙豐 （00005） 季績令人失望，股價再破2009年金融海嘯期間低位。滙豐業績展示的前景，不單是疫情各項主要業務盈利縮減、預期貸款減值撥備大增，更重要是全球減息令利息收入大減短期難望扭轉，中美關係緊張的不明朗因素未在盈利上反映，幾可肯定下半年盈利難有顯著改善。

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欄名 : 交易講場

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派息 減值撥備 拆息 經濟 減息 值博率 中銀香港（02388） 大新銀行（02356） 滙豐控股（00005） 盈富基金（02800）

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【ATMX】美團點評升一成創新高、阿里巴巴升3%　美團阿里支付角力毋礙大升

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