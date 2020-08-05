【美股市況】道指收市升164點 現貨金價升穿2000美元 AMD漲9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股繼周一（3日）上揚後回吐，市場繼續將焦點放在疫情刺激措施的談判進展，外電指，兩黨談判繼續，刺激道指收市向上。現貨金首次在2000美元以上結算，AMD收市升9.5%，收報85.04美元。另外，迪士尼、Beyond Meat將於收市後公布業績。

焦點新聞：

【美股焦點】AMD漲10%市值破千億美元 Intel股價低殘市盈率不足9倍

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【電商+外賣+5G估值】亞馬遜獲英國批准 持有16%Deliveroo股權（更新第二版）

即市走勢：

【04︰00】道指升164點，收報26828點，標指升0.4%，收報3306點，納指升0.4%，收報10941點。

【03︰00】美股彈高，恒指夜期則繼續反覆，收報24918點，跌18點，低水29點。

【01︰25】道指升94點，報26758點；標指升0.15%，報3299點；納指升0.06%，報10909點。

【00︰40】AMD股價漲一成，高見85.45美元，市值突破1000億美元。

【00︰00】歐股收市，英國及法國升0.1%及0.3%，德國跌0.4%。

【23︰38】金價續創新高，紐約期金升至2013美元。

【23︰05】道指升幅擴大，最新漲88點，報26753點；標指升0.15%；納指升0.04%。

【23︰04】蘋果公司稱未就收購Tiktok進行磋商，對這一交易不感興趣。

【22︰42】外媒引述消息稱，蘋果（美︰AAPL）對收購Tiktok表示出濃厚的興趣。蘋果股價漲近1%，報439.7美元。

【22︰32】亞馬遜（美：AMZN）準備設立瑞典版

【進軍北歐】亞馬遜準備設立瑞典版 首度涉足北歐市場

【22︰00】美國6月工廠訂單按月增長6.2%，好過預期值5%；耐用品訂單終值按月增長7.6%，好過初值7.3%。

【21︰55】福特行政總裁換帥

【美股焦點】福特行政總裁換帥 營運總監Jim Farley接任

【21︰50】Booking.com母公司（美︰BKNG）計劃環球裁員最多25%，以Booking.com全球約17000萬名員工計，裁員人數逾4000人，主要由於疫情大流行下旅遊需求減少。Booking.com計劃於9月開始，逐個國家或地區通知被裁員工。

【21︰30】道指輕微低開，報26664點。

【20︰47】據Worldmeters數據顯示，過去24個小時內，美國累計確診病例增至4862285例，死亡病例增至158931例。

【19︰36】道指期貨續弱，最新跌47點；標指期貨跌0.31%；納指期貨跌0.36%。

【18︰38】蔚來汽車（美︰NIO）美股盤前延續昨日升勢，現漲5%，該公司7月新訂單量創歷史同期新高。

【17︰29】道指期貨續跌39點，報26519點；標指期貨跌0.26%；納指期貨跌0.31%。

【16：44】英國石油（美：BP）盤前升7.7%，報23.8美元。

【16：24】阿里巴巴美股（美：BABA）承接港股升㔟，盤前升1.2%，報260.93美元。阿里巴巴旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上月宣佈啟動A+H上市計劃，內地媒體引述知情人士指，螞蟻集團料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特亞美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元 或超越沙特阿美成史上最大IPO

【16：16】Twitter（美：TWTR）盤前跌1.6%，因涉嫌數據濫用而遭接調查。

【16：01】道指期貨轉跌39點，報26519點；標指期貨跌8點，報3280點；納指期貨跌26點，報11017點。

【15：00】歐洲股市早段向上，德股、法股分別升0.7%；英股升近0.1%。

【14：12】英國石油（BP）第2季度調整後淨虧損66.8億美元，下調派息至5.25美仙，較首季削減一半。

【12：13】道指期貨升1點，報26559點；標指期貨跌1點，報3286點；納指期貨升3點，報11047點。

【12：05】Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受一家與汽車相關的新聞網站的訪問時透露，Tesla可能在美國建設第3座整車組裝工廠，可能會建在美國東北部。

Tesla擬在美建第三座組裝車廠 概念股造好贛鋒、比亞迪升逾半成

【11：15】內地人工智能（AI）公司上海智臻智能網絡科技（簡稱「小i機器人」）於8月3日正式向上海市高級人民法院提出訴訟，要求蘋果公司（美：APPL）停止旗下智能助理Siri的專利侵權，蘋果稱，Siri不包含上海智臻專利的特徵，該專利與遊戲及即時訊息有關。

【中美角力】小i機器人控告蘋果Siri專利侵權 蘋果：Siri不包含其專利特徵（第二版）

【09：50】美國國際集團（美：AIG）截至6月底止第二季盈轉虧，錄得79.4億美元（約619億港元）虧損，每股虧損9.15元。AIG上季經調整稅後盈利按年跌56%至5.71億元；每股經調整盈利為0.66元，優於分析員預期的0.5元。

【美企業績】AIG上季盈轉虧蝕逾600億港元 仍勝預期

【09：15】Twitter（美：TWTR）表示，美國聯邦貿易委員會正調查Twitter涉嫌違反一項法律，使用為安全目的而提供的個人數據進行定向廣告，或帶來1.5億至2.5億美元的損失。

【美股焦點】Twitter涉濫用數據被查 或面臨罰款2.5億美元

【07：42】美國總統特朗普正式將9月15日，作為美企收購字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外板TikTok的死綫，一旦過了期限，美國將會全面封殺TikTok。他又表示，華府應從交易中「抽佣」。

【TikTok拆骨】特朗普：9月15日TikTok售股死綫 華府應從交易「抽佣」

【07：30】美股上升，納指創新高，歐美經濟數據勝預期，加美國大型科技股強勢，道指收報26664點，升236點或0.9%；標指收報3294點，升23點或0.7%；納指收報10902點，升157點或1.5%。

道指升236點港股ADR升15點 原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩