升維競爭時代中的內外雙循環

兩會以來，「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」是市場熱議的中國宏觀政策焦點。筆者認為，在疫情外生衝擊和逆全球化結構性壓力疊加的大背景下，抱殘守缺或固步自封無助於破解存量博弈的陷阱，構建雙循環正在成為中國打造升維競爭力的重要舉措。其一，雙循環的核心在於依託經濟規模和政策空間盤活存量、創造增量，完善內部循環、帶動外部循環；其二，雙循環以民生和實體為先，隨著全球貿易格局重構和價值鏈體系再造，內生消費和產業升級有望形成閉環，形成稀缺的增長動力；其三，雙循環的互動基礎仍是改革開放，通過制度創新推動關鍵領域改革將促進要素自由流動、提升資源配置效率，激活金融將助力雙循環對接，充分釋放鯰魚效應和財富效應。

在升維競爭的將來，一方面，服務業的高質量發展及其與製造業的有機結合將通過吸納就業、創造需求成為新的競爭高地，進而緩解製造業的擁堵；另一方面，開放、包容的制度環境，高效、透明的治理體系將構建經濟體新的核心競爭力，成為當下所稀缺的穩定性的重要來源。抱殘守缺或固步自封無助於破解存量博弈的陷阱，明確提出和強化雙循環用意在於憑藉超大規模市場優勢和政策空間相對優勢盤活存量、創造增量，完善內部循環、帶動外部循環。

正如習近平主席在企業家座談會上所強調，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。在此背景下，全面開放的意義事實上更為重大：一方面，隨着

中國跨越中等收入門檻、老齡化程度不斷加深、新型城鎮化加速推進，各類新增和升級需求發展潛力巨大，嚴格落實負面清單管理制度有助於優質供給和資源「引進來」；另一方面，消費中樞向內收斂也會為新一輪貿易分工打下物質基礎，當前全球多邊貿易轉變為區域貿易的格局正在形成，而中國將逐漸成為全球更為突出的「供給-需求」雙中心和新區域增長極，借全球價值鏈體系重構機遇，在數字經濟等領域具有比較優勢的中國企業有望迎來新一輪「走出去」紅利。