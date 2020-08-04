【恒大汽車】拆解恒大健康兩月狂升5倍倉位變化

▲ 恒大健康發布6款恒馳新能源車，大舉向外宣傳。

恒大健康 （00708） 投放大量廣告，催谷「恒馳」新能源車，公司股股價近期也相同熱鬧。恒大健康自入股瑞典電動車公司NEVS股權後轉型主攻汽車業務，繼宣布擬改名恒大汽車，並在周一發布「恒馳」6款新能源車，恒馳一口氣覆蓋主要車型類別，令恒大健康市值升越3000億元，甚至高於母企中國恒大 （03333） 。恒大健康僅兩個月間，股價由6元水平，炒升至35元，狂升近5倍，升幅惹市場內外咋舌。

恒大健康6月宣布，收購瑞典的電動車公司NEVS剩餘股權，由原先持有82.4%，變成全資子企﹐為近期股價節節上升最大觸發點。據恒大健康通告，NEVS 去年收益折合僅8808萬港元，除稅前虧損達25.57億港元，產品尚在研發階段，直至昨日恒大健康才正式發布「恒馳」品牌。恒大一方未詳細交代推出日期，已揚言：「3至5年成為世界規模最大新能源車集團」。

恒大健康未賣車，股價已高速趕上藍籌車企吉利汽車 （00175） ，令外界更為留意其持倉投資者。

75% 股份不在CCASS貨量

從CCASS（中央結算系統）資料，恒大健康75.27%都在CCASS外，料包括中國恒大的74.99%持股，換言之，恒大健康僅24.51%或21.37億股股份在CCASS流通，即日常成交貨源所在。

十大持倉中介人合計持股20.36%股份，相當於83%街貨量。不過，拆解首兩大持倉券商—摩根士丹利香港證券（3.53億股）、結好證券（3.36億股），兩家券商在去年都有大手倉位存入，大摩錄2.7億股存入、結好就有1.5億股存入，自此兩大持倉券商的倉位都未見大變。

若果撇除兩大持倉券商去年大額存入的股票，恒大健康流通街貨量僅16.98億股。以6月初股價計，恒大健康街貨量只值約107億元；以恒大中午收市價35.4元，相關CCASS貨量市值，則值601億元，與總市值3058有明顯差距。

另一方面，6月中以來，較大持倉變化的券商分別有國泰君安（+0.44%）、中銀香港（＋0.15%）、德銀（＋0.14%），減持則有招商證券香港（-0.40%）、恒生證券（-0.17%）、梧桐證券（-0.14%）。當中僅國泰君安、中銀香港屬於十大持倉券商，分別佔第9、10位，反映主要持倉中介人，倉位都未有大變動。

事實上，證監會早於2015年曾指出恒大健康股權高度集中，恒大連同另外18名股東合計持股93.37%股權。

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