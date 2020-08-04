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疫情下市場風險揮之不去

即市財經 12:11 2020/08/04

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投資者密切關注第二波疫情是否會令經濟回暖的跡象逆轉，同時憂慮新一輪的抗疫措施再度煞停正在重啟的經濟活動。各國廣泛的貨幣和財政政策持續支援經濟活動反彈。惟中美關係緊張局勢升溫為全球市場帶來隱憂。

V型經濟復甦憧憬不再？

新冠疫情在歐洲、亞洲和美國部分地區受控，因此市場有聲音認為最差的疫情狀況已經過去。隨著全球經濟逐漸重啟，採購經理人指數等經濟數據正在回升，令不少投資者仍然憧憬V型經濟復甦。在積極的貨幣和財政支持、改善的市場流動性及低通貨膨脹等因素的支持下，經濟活動有所反彈。然而，最近美國部分地區確診數字上升，再度引發市場對經濟活動可能再次面臨停滯的憂慮。倘疫情失控，導致各國實行新一輪封鎖措施，本已嚴重收縮的經濟將再次受到沉重打擊。第二波疫情或進一步導致商業投資及消費者行為陷入癱瘓，令市場對V型經濟復甦的憧憬轉為W型。

石油價格持續受壓

石油價格由4月下旬的低位持續反彈，價格接近每桶40美元，但仍低於危機前的價格水平。隨著疫情引發各國實施封鎖措施，全球經濟活動停擺，全球石油需求已按年下降近30%。同時，俄羅斯與石油輸出國組織及盟國（OPEC+）之間因市場份額而產生的摩擦加劇，導致石油供應增加，價格進一步受壓。最近全球的社交距離及居家令限制有所放寬，供應卻受到限制，令石油價格隨之反彈。然而，倘第二波疫情令油價停止上升，那麼隨著更多企業破產，能源出口經濟體將面臨巨大的財政壓力，而市場對能源行業快速復甦的期望將會破滅。

美元有望扭轉下行趨勢？

作為傳統避險貨幣，美元近期一直處於波動狀況。鑑於新冠疫情拖累全球經濟數據回暖帶來的正面影響，美元指數（DXY Index）於上一季下跌近3%，全球經濟重啟則令市場承險意欲有所上升。不過，導致美元近期下行趨勢逆轉的風險猶在。第二波疫情正蔓延，加上即將舉行的美國總統大選具不確定性，以及中美緊張局勢再度浮現，均可能令投資者蜂湧投資美元。就目前而言，美元疲弱或為受疫情衝擊的新興市場經濟體及貨幣帶來喘息空間。

環顧新興市場，中國疫情受控，需求大幅反彈，為整體市場提供利好因素。此外，聯儲局的寬鬆政策為區內央行提供推出溫和政策的空間，而美元走勢偏弱則有利新興市場貨幣。

撰文 : 沈文婷 普信亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

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