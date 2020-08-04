【針對社交媒體】美國FCC就特朗普限制法律豁免　徵求公眾意見

▲ 美國聯邦通信委員會（FCC）正對特朗普政府呼籲限制對社交媒體如Twitter、Facebook等的法律豁免，徵求公眾發表意見。

據外媒《CNET》報道，美國聯邦通信委員會（FCC）正對特朗普政府呼籲限制對社交媒體如Twitter、Facebook等的法律豁免，徵求公眾發表意見。

美國總統特朗普今年5月簽署行政指令，欲限制社交媒體依照《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條享有的法律責任豁免。並促請FCC起草法規，闡明社交媒體在何種情況下免於該條例的保護，同時要求聯邦貿易委員會（FTC）起訴存有政治偏見的網站及隸屬的公司。

特朗普早前多番指控條文讓Twitter、Facebook、Google等審查保守派聲音，並壟斷控制了大量美國的所有公共及私人通訊，同時擁有不受限制的權力，掌控審查、限制、編輯、塑造、隱藏、修改民眾所有形式的通訊。所以簽署該行政指令目的是要「捍衛言論自由免陷於美國史上最嚴重危險」。

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事實上，該條文在1996年國會通過，賦予科網公司豁免權，不必為用戶發布的訊息承擔法律責任，也讓科企自由監察網站內容。惟近年就有不同聲音指出，該條例給予科企巨頭過大權力，因而引起爭議。

不過早前就已有不同法律專家指出，FCC 與FTC無義務執行總統指令，亦非受總統控制的獨立機構。而FCC至今還未表示是否支持該行政令，僅要求對該建議提出意見。FCC主席Ajit Pai日前亦表示，不同意有人要求無視法律，剝奪公眾及所有持份者對此重要問題進行權衡的機會，所以需要讓公眾加入討論。

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責任編輯：張寶燕