  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 12:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【針對社交媒體】美國FCC就特朗普限制法律豁免　徵求公眾意見

科技 12:02 2020/08/04

分享：

美國聯邦通信委員會（FCC）正對特朗普政府呼籲限制對社交媒體如Twitter、Facebook等的法律豁免，徵求公眾發表意見。

據外媒《CNET》報道，美國聯邦通信委員會（FCC）正對特朗普政府呼籲限制對社交媒體如Twitter、Facebook等的法律豁免，徵求公眾發表意見。

美國總統特朗普今年5月簽署行政指令，欲限制社交媒體依照《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條享有的法律責任豁免。並促請FCC起草法規，闡明社交媒體在何種情況下免於該條例的保護，同時要求聯邦貿易委員會（FTC）起訴存有政治偏見的網站及隸屬的公司。

特朗普早前多番指控條文讓Twitter、Facebook、Google等審查保守派聲音，並壟斷控制了大量美國的所有公共及私人通訊，同時擁有不受限制的權力，掌控審查、限制、編輯、塑造、隱藏、修改民眾所有形式的通訊。所以簽署該行政指令目的是要「捍衛言論自由免陷於美國史上最嚴重危險」。

【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷

Twitter研究會員訂閱制　付費換更多貼文與帳戶管理功能

事實上，該條文在1996年國會通過，賦予科網公司豁免權，不必為用戶發布的訊息承擔法律責任，也讓科企自由監察網站內容。惟近年就有不同聲音指出，該條例給予科企巨頭過大權力，因而引起爭議。

不過早前就已有不同法律專家指出，FCC 與FTC無義務執行總統指令，亦非受總統控制的獨立機構。而FCC至今還未表示是否支持該行政令，僅要求對該建議提出意見。FCC主席Ajit Pai日前亦表示，不同意有人要求無視法律，剝奪公眾及所有持份者對此重要問題進行權衡的機會，所以需要讓公眾加入討論。

【過檔TikTok對手】18歲靚仔KOL轉戰首席戰略官　投資美國影片平台Triller

責任編輯：張寶燕

相關文章

【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場
今日
【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場
【創業兵團】港初創研發廣東話語音機械人　貼合本地市場
2020/08/03
【創業兵團】港初創研發廣東話語音機械人　貼合本地市場
【華為動向】華為9月辦線下開發者大會　鴻蒙2.0或將面世
2020/08/03
【華為動向】華為9月辦線下開發者大會　鴻蒙2.0或將面世
【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？
2020/08/03
【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？
社會矛盾 科技行業 創新科技及應用 科技產品 科技熱話 政治 壟斷 特朗普 貿易 媒體

下一篇文章

【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷
【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷
【每日焦點】傳Zoom撤退中國市場　華為宣布辦線下開發者大會
【每日焦點】傳Zoom撤退中國市場　華為宣布辦線下開發者大會
【遷移iPhone生產線】告別中國製造？印媒：蘋果遷移6條產線至印度
【遷移iPhone生產線】告別中國製造？印媒：蘋果遷移6條產線至印度